Додано: Пон 19 жов, 2020 21:10

Американские медики проследили за 800 случаями госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 и обнаружили, что на течение болезни положительно влиял гормон мелатонин. Те из пациентов, кому его вводили или у кого его уровень изначально был высок, чаще выживали в реанимации. Выводы ученых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, отмечает УНН.



“Мы изучили, как различные гормоны и похожие на них вещества влияли на здоровье пациентов, которым нужна была искусственная вентиляция легких. Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей с другими заболеваниями легких”, — пишут исследователи.



С начала вспышки коронавирусной инфекции ученые и врачи исследуют, как на него действуют уже существующие лекарства. За последние месяцы биологи выделили десятки препаратов и антител, которые могут подавлять размножение вируса, а также проверили несколько лекарств, которые были созданы для борьбы с другими болезнями — например, с гепатитом C, лихорадкой Эбола или ВИЧ.



Эти опыты, в частности, показали, что некоторые гормональные препараты, такие как дексаметазон и метилпреднизолон, могут помогать пациентам с самыми тяжелыми формами COVID-19. По данным ученых, с их помощью врачи Великобритании на треть сократили число смертей пациентов в критическом состоянии.



В новом исследовании ученые под руководством доцента Колумбийского университета (США) Николаса Татонетти решили перепроверить выводы британских коллег. Они заинтересовались, какие еще гормональные препараты и природные аналоги этих лекарств могут влиять на исход коронавирусной инфекции.



Для этого исследователи проанализировали данные, которые собирали сотрудники больницы при Колумбийском университете с февраля по август этого года, во время пика эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке и в другие периоды. В общей сложности за это время к аппаратам искусственного дыхания врачи подключили почти 800 носителей коронавируса и почти три тысячи других пациентов.



Сопоставив между собой истории их болезней, Татонетти и его коллеги обнаружили необычную закономерность. Больные, которые по каким-то причинам получали мелатонин — “гормона сна”, — после подключения к аппарату искусственного дыхания умирали примерно в десять раз реже других пациентов.



Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей, которым диагностировали другие легочные инфекции или повреждения органов дыхания. Схожие, хотя и менее значимые результаты ученые получили при использовании противовоспалительного препарата дексаметазона. Похожим образом на вероятность выживания больных влияли и некоторые другие препараты, в том числе традозон, бензодиазепины и кветиапин.



Точные механизмы действия мелатонина на организм больных ученые пока не выяснили. Они предполагают, что гормон сна может помогать подавлять воспаления, как тех, что связаны с COVID-19 непосредственно, так и имеющих иную природу.



Татонетти и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение действия мелатонина на подопытных животных и больных поможет понять, как этот гормон можно использовать для борьбы с самыми тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

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