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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1989199019911992>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:11

  vitaliian написав:
с сентября в провинции Чжэцзян уже прошли вакцинацию 743 тыс. жителей.


))) Это только в одной провинции.
Пока Россия бьёт в шумные барабаны про вакцину, делая по 500 прививок в день, Китай молча уже миллионы вакцинировал.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американские медики проследили за 800 случаями госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 и обнаружили, что на течение болезни положительно влиял гормон мелатонин. Те из пациентов, кому его вводили или у кого его уровень изначально был высок, чаще выживали в реанимации. Выводы ученых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, отмечает УНН.

“Мы изучили, как различные гормоны и похожие на них вещества влияли на здоровье пациентов, которым нужна была искусственная вентиляция легких. Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей с другими заболеваниями легких”, — пишут исследователи.

С начала вспышки коронавирусной инфекции ученые и врачи исследуют, как на него действуют уже существующие лекарства. За последние месяцы биологи выделили десятки препаратов и антител, которые могут подавлять размножение вируса, а также проверили несколько лекарств, которые были созданы для борьбы с другими болезнями — например, с гепатитом C, лихорадкой Эбола или ВИЧ.

Эти опыты, в частности, показали, что некоторые гормональные препараты, такие как дексаметазон и метилпреднизолон, могут помогать пациентам с самыми тяжелыми формами COVID-19. По данным ученых, с их помощью врачи Великобритании на треть сократили число смертей пациентов в критическом состоянии.

В новом исследовании ученые под руководством доцента Колумбийского университета (США) Николаса Татонетти решили перепроверить выводы британских коллег. Они заинтересовались, какие еще гормональные препараты и природные аналоги этих лекарств могут влиять на исход коронавирусной инфекции.

Для этого исследователи проанализировали данные, которые собирали сотрудники больницы при Колумбийском университете с февраля по август этого года, во время пика эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке и в другие периоды. В общей сложности за это время к аппаратам искусственного дыхания врачи подключили почти 800 носителей коронавируса и почти три тысячи других пациентов.

Сопоставив между собой истории их болезней, Татонетти и его коллеги обнаружили необычную закономерность. Больные, которые по каким-то причинам получали мелатонин — “гормона сна”, — после подключения к аппарату искусственного дыхания умирали примерно в десять раз реже других пациентов.

Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей, которым диагностировали другие легочные инфекции или повреждения органов дыхания. Схожие, хотя и менее значимые результаты ученые получили при использовании противовоспалительного препарата дексаметазона. Похожим образом на вероятность выживания больных влияли и некоторые другие препараты, в том числе традозон, бензодиазепины и кветиапин.

Точные механизмы действия мелатонина на организм больных ученые пока не выяснили. Они предполагают, что гормон сна может помогать подавлять воспаления, как тех, что связаны с COVID-19 непосредственно, так и имеющих иную природу.

Татонетти и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение действия мелатонина на подопытных животных и больных поможет понять, как этот гормон можно использовать для борьбы с самыми тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть ещё одна группа которую почему-то не исследовали. Врачи и медсестры, которые уже фиг знает сколько борются с болезнью и не болеют сколько у них не брали бы тест. Они могут быть контрольной группой, которую можно сравнивать с тяжёлыми и пытаться найти максимальный показатель отличий.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:36

Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом

Об этом сообщил в своем Facebook блогер Андрей Дзиндзя.

"Медведчук заболел коронавирусом. Путинская вакцина не помогла и это лучшая реклама фуфловакцины. Инфо делится мной по одному из телеграмм каналов, которым доверяю! Во вторник будет сессия, тогда посмотрим, болен он или нет", — написал он.

Как сообщала "ДС", нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что во время визита в аннексированный Крым со своей женой Оксаной Марченко и сыном вакцинировались от коронавируса российской вакциной, эффективность которой не подтверждена.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:25

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.
Постепенно все наконец-то начнут воспринимать окружающих адекватно - как источник заразы.

Меня давно этому научил Комар - на улице всегда задерживаю дыхание, когда кто-то проходит мимо :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом

Если кашель и ринит,то диагноз там Covid.Если голова болит-вариантов нет,-Covid.Сердце бешенно стучит-тоже стало быть Covid. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется Covid.
А когда здоровый вид - бессимптомный то Covid.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:07

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.
......
По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

https://kurs.com.ua/novost/227858-v-moz-nazvali-hudshii-prognoz-po-zabolevaemosti-koronavirusom
Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Як поляки юридично обходять обмеження і конкурент Дуди підтримує протестуючих:
"Спортивний клуб Atlantic Sports у Кракові вирішив назвати себе магазином, де люди можуть «спробувати різні тренажери за певну суму грошей», і Церквою Здорового Тіла, де відвідувачі будуть «збиратися на релігійні зустрічі, що проводяться Радою Старійшин».

"Мені не подобається користуватися юридичними лазівками, але у нас немає іншого вибору. Я не розумію, чому вони б’ють по індустрії фітнесу, але при цьому залишають відкритими церкви і торгові центри", — менеджерка клубу Марта Ямруз.

Власників спортивних залів які вийшли на протести у Варшаві також підтримав у Twitter мер Варшави Рафал Тшасковскі."
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 19 жов, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Мизантрóп написав:Если кашель и ринит,то диагноз там Covid.Если голова болит-вариантов нет,-Covid.Сердце бешенно стучит-тоже стало быть Covid. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется Covid.
А когда здоровый вид - бессимптомный то Covid.

Висновок - Covid = Воля божа. Бо раніше саме вона була причиною всіх хвороб. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уэльс вводит локдаун - на 3 недели закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны, запрещено встречаться с кем бы то ни было кроме членов семьи.
Ирландия вводит шестинедельный карантин для борьбы со второй волной пандемии коронавируса. Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км. Пабы, бары и рестораны смогут работать только "на вынос".
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