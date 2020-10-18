Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время.
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С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.
Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.
Здесь же объяснено установление комендантского часа (вопрос, который здесь неоднократно поднимался - "вирус опаснее ночью?"):
"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.
Все почти как у нас в "красных зонах".