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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1989199019911992

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:06

Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время.
.........
С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.

Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.

https://kurs.com.ua/novost/227942-slovenija-objavila-komendantskii-chas-i-zapret-dvizhenija
Здесь же объяснено установление комендантского часа (вопрос, который здесь неоднократно поднимался - "вирус опаснее ночью?"):
"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.


Все почти как у нас в "красных зонах".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:28

  vitaliian написав:
  freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?

Болезнь будет гулять в одном дворе и другие дворы временно не тронет :)
И для Лада, ночью пати в тесном кругу от 100 человек, ну как в Одессе, перекрывают и опять полегчает, не надолго :)
Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
надеюсь ударение здесь на "У"?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:45

  vitaliian написав:
  stm написав:Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
надеюсь ударение здесь на "У"?

Да, им конечно, если ничего не исправить с обеспечением больниц, их зарплат и наших пренебрежений к здоровью близкого, то наступит момент и другого захочется, но мы за всё хорошее и против всего плохого :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 01:10

В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G

Нападения связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипировать все население Земли.

В Евросоюзе за первые полгода 2020 года было зафиксировано около 140 нападений на вышки мобильной связи.

https://kurs.com.ua/novost/227949-v-es-fiksirujut-massovie-ataki-na-vishki-5g

Есть старая шутка - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а население быстро растёт.
Чем дальше, тем больше сомневаюсь шутка ли это.
ЛАД
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