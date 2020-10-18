Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время. ......... С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.
Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.
"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.
freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
Болезнь будет гулять в одном дворе и другие дворы временно не тронет И для Лада, ночью пати в тесном кругу от 100 человек, ну как в Одессе, перекрывают и опять полегчает, не надолго Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
stm написав:Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
надеюсь ударение здесь на "У"?
Да, им конечно, если ничего не исправить с обеспечением больниц, их зарплат и наших пренебрежений к здоровью близкого, то наступит момент и другого захочется, но мы за всё хорошее и против всего плохого