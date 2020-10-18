Додано: Вів 20 жов, 2020 07:25

vitaliian написав: freeze написав: Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км а это как поможет? а это как поможет?

Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.А тут у нас пол ветки валийцев.Из весенних английских и валийских историй.Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.