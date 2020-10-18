Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время. ......... С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.
Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.
"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.
freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
Болезнь будет гулять в одном дворе и другие дворы временно не тронет И для Лада, ночью пати в тесном кругу от 100 человек, ну как в Одессе, перекрывают и опять полегчает, не надолго Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
stm написав:Врачи передохнут немного, посмотрят на последний балон с кислородом и опять в бой с тенью...
надеюсь ударение здесь на "У"?
Да, им конечно, если ничего не исправить с обеспечением больниц, их зарплат и наших пренебрежений к здоровью близкого, то наступит момент и другого захочется, но мы за всё хорошее и против всего плохого
Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время. ......... С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.
Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.
"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.
Все почти как у нас в "красных зонах".
С завтрашнего дня будут применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Рестораны - это общественное место ? Какие жесткие меры по отношению к ресторанам ? Запрет на посещение ? Жесткие меры к ресторанам будут применены на круглосуточной основе ? Если ответ на вопросы положительный, то зачем обосновывать введение комендантского часа посещением ресторанов ? Хотя, если режим работы ресторанов (открытие/закрытие) совпадает с временем комендантского часа, то тогда понятно.
freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.
А тут у нас пол ветки валийцев.
Из весенних английских и валийских историй.
Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.
Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
В конце августа шведское государственное управление статистики сообщило о том, что за первые полгода 2020 в стране умерло рекордное количество людей за последние 150 лет (51,4 тысячи человек). Предыдущий такой «рекорд» был зафиксирован в 1869 году, тогда он стал результатом массового голода.
Science приводит официальные данные по нескольким странам, из которых следует, что в середине апреля в Швеции умирало ежедневно на 75 человек больше, чем обычно (на миллион населения), в то время как в соседних Норвегии и Дании этот показатель в несколько раз ниже.