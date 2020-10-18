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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1990199119921993

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:
  freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?

Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.

А тут у нас пол ветки валийцев.

Из весенних английских и валийских историй.

Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.

Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.



Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:12

  zРадио написав:
  ЛАД написав:zРадио
А что за всплеск смертности в мае 2019?
Не видели объяснений/комментариев?


2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь...

В мае 2019-го Зеленский вступил на должность преЗЕдента Украины и объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. Похоже, тогда у многих порохоботов не выдержало сердце или порвались пуканы :P
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.

Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.

И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид.
Вполне логичный запрет. :roll:
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