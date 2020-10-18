freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.
А тут у нас пол ветки валийцев.
Из весенних английских и валийских историй.
Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.
Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.
Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00
ЛАД написав:zРадио А что за всплеск смертности в мае 2019? Не видели объяснений/комментариев?
2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь...
В мае 2019-го Зеленский вступил на должность преЗЕдента Украины и объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. Похоже, тогда у многих порохоботов не выдержало сердце или порвались пуканы
vitaliy_berdinskikh написав:Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.
Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.
И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид. Вполне логичный запрет.