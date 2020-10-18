Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1990199119921993 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 08:50 vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав: freeze написав: Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км а это как поможет? а это как поможет?

Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.



А тут у нас пол ветки валийцев.



Из весенних английских и валийских историй.



Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.



Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими. Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.А тут у нас пол ветки валийцев.Из весенних английских и валийских историй.Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.





Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00 Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00 Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4133 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 09:12 zРадио написав: ЛАД написав: zРадио

А что за всплеск смертности в мае 2019?

Не видели объяснений/комментариев? А что за всплеск смертности в мае 2019?Не видели объяснений/комментариев?



2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь... 2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь...

В мае 2019-го Зеленский вступил на должность преЗЕдента Украины и объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. Похоже, тогда у многих порохоботов не выдержало сердце или порвались пуканы В мае 2019-го Зеленский вступил на должность преЗЕдента Украины и объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. Похоже, тогда у многих порохоботов не выдержало сердце или порвались пуканы Dobrofey Повідомлень: 988 З нами з: 24.04.09 Подякував: 136 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 09:25 vitaliy_berdinskikh написав: Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.



Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими. Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.

И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид.

Вполне логичный запрет. И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид.Вполне логичный запрет. _Mykola_ Повідомлень: 3988 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1990199119921993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Shaman V tehno-teplo і 4 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663719

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49