freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?
Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.
А тут у нас пол ветки валийцев.
Из весенних английских и валийских историй.
Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.
Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.
Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00
vitaliy_berdinskikh написав:Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.
Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.
И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид. Вполне логичный запрет.
В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых, и после месяцев опытов заявили: все дело в молекулярных механизмах в легких. Их выводы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.
Биологи проводили эксперименты in vitro, то есть в "пробирке". Выяснилось, что экстракт сигаретного дыма и канцероген бензопирен, который содержится в нем, запускают процесс деградации белка ACE2 на мембране клеток – того самого белка, который частички коронавируса используют как лазейку для проникновения в клетки. Другими словами, в легких курильщиков, по мнению ученых, меньше "входных дверей" для этого патогена.
В частности, бензопирен в клетках легких повышает производство фермента Skp2 – тот "кромсает" молекулы ACE2. Все подробности исследования со схемами, фото и графиками доступны в PDF.
Исследователи подчеркивают: уровень АСЕ2 в тканях легких у некурящих выше, чем у курильщиков, что согласуется с данными ранних исследований, что канцерогены табака подавляют АСЕ2 у лабораторных мышей.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
В связи с коронавирусом, в Польше с 15 октября ввели "часы пенсионеров" в продуктовых магазинах и аптеках. Это означает, что два часа в день, с 10 до 12, их смогут посещать только пенсионеры. В остальное время им следует находиться дома.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Пусть "инфекционист" лучше скажет, как лечить ковид. Или других способов лечения вируса, кроме "закрывания по домам" и "привязывания к кроватям" "инфекционист" не знает?
Иного пути чем носить маски и минимизировать контакты у нас нет. И, именно б№;№;ло которое не носит маски или носит их неправильно приводит к увеличению числа заболевших, что в свою очередь приводит к ужесточению ограничению, это напрямую связанный процесс. Те кто кричит, что нас ограничивают и закрывают, сами не выполняя масочный режим напрямую виноваты в этом.
К сожалению, немногие улавливают эту причинно-следственную связь.
Те страны в которых масочный режим скурпулезно выполняется, вполне себя хорошо чувствуют.
Это же не наш метод! Всю власть на места! Долой диктатуру гребней в белых халатах! Пусть скажет свое слово Конституционный Суд!
К сожалению, Вы правы.
Вчера наплохой такою сюжетец по плюсам было связанный с кислородом и его производителями и лицензиями на перегонку в жидкое состояние. НОрмальный такой схематоз, по превращению технического кислорода в медицинский на котором ценник просто умножается на два. И конкуренции на этом рынке нет ибо лицензии имеют компании которые можно пересчитать по пальцам одной руки.