Додано: Вів 20 жов, 2020 09:55

В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых, и после месяцев опытов заявили: все дело в молекулярных механизмах в легких. Их выводы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.



Биологи проводили эксперименты in vitro, то есть в "пробирке". Выяснилось, что экстракт сигаретного дыма и канцероген бензопирен, который содержится в нем, запускают процесс деградации белка ACE2 на мембране клеток – того самого белка, который частички коронавируса используют как лазейку для проникновения в клетки. Другими словами, в легких курильщиков, по мнению ученых, меньше "входных дверей" для этого патогена.



В частности, бензопирен в клетках легких повышает производство фермента Skp2 – тот "кромсает" молекулы ACE2. Все подробности исследования со схемами, фото и графиками доступны в PDF.



Исследователи подчеркивают: уровень АСЕ2 в тканях легких у некурящих выше, чем у курильщиков, что согласуется с данными ранних исследований, что канцерогены табака подавляют АСЕ2 у лабораторных мышей.

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