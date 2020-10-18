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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1991199219931994>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:
  freeze написав:Кроме того, жителям запретят удаляться от дома более чем на 5 км
а это как поможет?

Не важно, главное имитировать активную заботу о населении, валийскому населению это нравится.

А тут у нас пол ветки валийцев.

Из весенних английских и валийских историй.

Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.

Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.



Глупые англо-саксы на другом континенте в Австралии ввели эти правила и за 2 месяца снизили заболеваемость до 2 человек в сутки и 0 смертности в самом зараженном городе Мельбурне и тперь расширили эту зону до 25 км разрешив посещть гостей в количестве 2 человек, уменьшив комендатский час с 00 до 6-00
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Чувак пресытившись сидением дома берет автомобиль и едет в Сноудонию (национальный парт), останавливается где-то даже не на обочине, а вдали от дороги. Местный чувак видит нарушителя, репортит в полицию, нарушителю выписывают штраф.

Другой чувак, уже в Англии, пресытившись сидением дома садиться в свой мини или что там у него было и едет по скоростной автостраде (Британия не Украина) чтобы просто развеяться и отвлечься от короно-депресняка. Полиция ловит его за 100 миль от дома и выписывает штраф: чувака который просто ехал в своём частном авто и не контактировал с окружающими.

И, эти чуваки поехав куда-то за сотни километров и будучи носителями ковида, проконтактируют с кем-то на заправке, магазине, ресторане и.т.д. разносят ковид.
Вполне логичный запрет. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых, и после месяцев опытов заявили: все дело в молекулярных механизмах в легких. Их выводы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Биологи проводили эксперименты in vitro, то есть в "пробирке". Выяснилось, что экстракт сигаретного дыма и канцероген бензопирен, который содержится в нем, запускают процесс деградации белка ACE2 на мембране клеток – того самого белка, который частички коронавируса используют как лазейку для проникновения в клетки. Другими словами, в легких курильщиков, по мнению ученых, меньше "входных дверей" для этого патогена.

В частности, бензопирен в клетках легких повышает производство фермента Skp2 – тот "кромсает" молекулы ACE2. Все подробности исследования со схемами, фото и графиками доступны в PDF.

Исследователи подчеркивают: уровень АСЕ2 в тканях легких у некурящих выше, чем у курильщиков, что согласуется с данными ранних исследований, что канцерогены табака подавляют АСЕ2 у лабораторных мышей.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:58

  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Пусть "инфекционист" лучше скажет, как лечить ковид.
Или других способов лечения вируса, кроме "закрывания по домам" и "привязывания к кроватям" "инфекционист" не знает?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В связи с коронавирусом, в Польше с 15 октября ввели "часы пенсионеров" в продуктовых магазинах и аптеках. Это означает, что два часа в день, с 10 до 12, их смогут посещать только пенсионеры. В остальное время им следует находиться дома.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:01

  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Это же не наш метод!
Всю власть на места!
Долой диктатуру гребней в белых халатах!
Пусть скажет свое слово Конституционный Суд!
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых

А зимой-весной другие учёные рассказывали нам что курильщики это потенциальные тяжелобольные.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:22

  Вкладчик1234 написав:
  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Пусть "инфекционист" лучше скажет, как лечить ковид.
Или других способов лечения вируса, кроме "закрывания по домам" и "привязывания к кроватям" "инфекционист" не знает?

Иного пути чем носить маски и минимизировать контакты у нас нет.
И, именно б№;№;ло которое не носит маски или носит их неправильно приводит к увеличению числа заболевших, что в свою очередь приводит к ужесточению ограничению, это напрямую связанный процесс.
Те кто кричит, что нас ограничивают и закрывают, сами не выполняя масочный режим напрямую виноваты в этом.

К сожалению, немногие улавливают эту причинно-следственную связь.

Те страны в которых масочный режим скурпулезно выполняется, вполне себя хорошо чувствуют.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:26

  antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Это же не наш метод!
Всю власть на места!
Долой диктатуру гребней в белых халатах!
Пусть скажет свое слово Конституционный Суд!

К сожалению, Вы правы. :(

Вчера наплохой такою сюжетец по плюсам было связанный с кислородом и его производителями и лицензиями на перегонку в жидкое состояние.
НОрмальный такой схематоз, по превращению технического кислорода в медицинский на котором ценник просто умножается на два. И конкуренции на этом рынке нет ибо лицензии имеют компании которые можно пересчитать по пальцам одной руки. :twisted:
_Mykola_
 
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