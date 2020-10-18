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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1991199219931994

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых

А зимой-весной другие учёные рассказывали нам что курильщики это потенциальные тяжелобольные.

Так и есть. Болеют реже, но в среднем тяжелее.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

И, по прививкам от гриппа ответ медицинской страховой компании
На данный момент еще нет утвержденных рекомендаций от МОЗ Украины о том какие вакцины (в т.ч. для детей) будут рекомендованы/разрешены для использования в этом году. Ожидаем ближе к концу текущей недели.

yama, я так понимаю перед прививкой такими "мелочами" Вы не заморачиваетесь?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:52

По отчёту МОЗ за сутки в Украине умерло от коронавируса 113 человек. Антирекорд за всё время.
Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.
Специально для молдашаван, требующих всё бросить и спасать от туберкулёза, в день в Украине от туберкулёза умирает примерно 10 человек, те кто не стал делать прививки от туберкулёза.

По областям.
В категории меньше 100 случаев ковид-19 в сутки впервые остались всего две области - Кировоградская и Херсонская, остальные ушли вверх.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:54

  чик написав:позвонила знакомая из киева, у соседа походу инсульт, а скорая отказывается приезжать без наличия у него теста на ковид - звиздец :shock:

Что за чушь?!
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:58

  stm написав:Есть ещё одна группа которую почему-то не исследовали. Врачи и медсестры, которые уже фиг знает сколько борются с болезнью и не болеют сколько у них не брали бы тест. Они могут быть контрольной группой, которую можно сравнивать с тяжёлыми и пытаться найти максимальный показатель отличий.

А что там исследовать - иммунитет у них.
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