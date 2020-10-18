Так и есть. Болеют реже, но в среднем тяжелее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:27
Так и есть. Болеют реже, но в среднем тяжелее.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И, по прививкам от гриппа ответ медицинской страховой компании
На данный момент еще нет утвержденных рекомендаций от МОЗ Украины о том какие вакцины (в т.ч. для детей) будут рекомендованы/разрешены для использования в этом году. Ожидаем ближе к концу текущей недели.
yama, я так понимаю перед прививкой такими "мелочами" Вы не заморачиваетесь?
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:52
По отчёту МОЗ за сутки в Украине умерло от коронавируса 113 человек. Антирекорд за всё время.
Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.
Специально для молдашаван, требующих всё бросить и спасать от туберкулёза, в день в Украине от туберкулёза умирает примерно 10 человек, те кто не стал делать прививки от туберкулёза.
По областям.
В категории меньше 100 случаев ковид-19 в сутки впервые остались всего две области - Кировоградская и Херсонская, остальные ушли вверх.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:54
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:58
А что там исследовать - иммунитет у них.
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