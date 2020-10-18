RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19931994199519961997>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.

А статистика, собранная тем же МОЗ, говорит что около полутора тысяч только за январь-февраль.

Ссылку, плиз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4250 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.

А статистика, собранная тем же МОЗ, говорит что около полутора тысяч только за январь-февраль.


71 человек умер с октября 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.
"За неделю не поступало сообщений о летальных случаях вследствие гриппа. С начала эпидсезона от осложнений заболевания умер 71 человек", - сказано в нем.

https://ukranews.com/news/696924-ot-gri ... 1-chelovek
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:30

  ЛАД написав:
В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G
Нападения связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипировать все население Земли.
В Евросоюзе за первые полгода 2020 года было зафиксировано около 140 нападений на вышки мобильной связи.
Есть старая шутка - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а население быстро растёт.
Чем дальше, тем больше сомневаюсь шутка ли это.

Результат появления соцсетей и блогерства.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17663
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:40

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Герпес - не смертельное заболевание

А короно-герпес? :)

Короновирусы были с человечеством всегда, и открыты были давно. Но хайп поднялся только сейчас. Так может и час короно-герпеса впереди? :)

Если с этой стороны посмотреть, тогда не за горами короно-геморрой, короно-склероз, короно-свищ и тд
vetka
 
Повідомлень: 6579
З нами з: 04.03.14
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:49

  freeze написав:71 человек умер с октября 2019 года.
...

https://ukranews.com/news/696924-ot-gri ... 1-chelovek

з них грип і пневмонія

J10–J18

1326

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 220_u.html

К слову я вот не помню (а гугль прям сейчас лень) чтобы в январе объявляли карантин в школах.

Уж про маски и вспоминать не буду, тогда ещё не было ковидо-моды пялить на лицо замусоленную маску или упаси-госпади респиратор. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.08.19
Подякував: 403 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:если бы на грипп и герпес тестировали так же массово, как на ковид - все бы умирали от гриппа и герпеса.

Как говорит автоответчик в колл-центре, ваше мнение важно для нас, но по сути является обычными домыслами бабок со скамеечки перед домом, ничем не подтверждено кроме теории заговора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:71 человек умер с октября 2019 года.
...

https://ukranews.com/news/696924-ot-gri ... 1-chelovek

з них грип і пневмонія

J10–J18

1326

Заметьте грипп и пневмония.
А мы говорим про грипп. Точка в конце.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Заметьте грипп и пневмония.
А мы говорим про грипп. Точка в конце.

Я знал что ты сольешься именно так. :wink:

Тоесть от гриппа на глаз умерло человек 30, остальные от пневмонии. Так получается пневмония более страшная инфекция чем грипп и корона? Когда у нас последний раз был карантин для борьбы с пневмонией?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.08.19
Подякував: 403 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:59

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:если бы на грипп и герпес тестировали так же массово, как на ковид - все бы умирали от гриппа и герпеса.

Как говорит автоответчик в колл-центре, ваше мнение важно для нас, но по сути является обычными домыслами бабок со скамеечки перед домом, ничем не подтверждено кроме теории заговора.

В епідсезон, від грипу і пневмоній помирає десь 20 осіб на день. Ковід явно небезпечніший.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10844
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Результат появления соцсетей и блогерства
это у Вас в подписи.
Остаются вопросы:
-куда Марк Шагал?
-кого Бил Гейтс?
-чем Тадж Махал?
-почему Дитер Болен,а Ринго Стар?
:lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4695
З нами з: 03.12.14
Подякував: 683 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19931994199519961997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob, lapay, Realist, vitaliy_berdinskikh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1663777
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20885)
20.10.2020 12:34
Укргазбанк (51)
20.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.