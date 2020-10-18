Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:24
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.
А статистика, собранная тем же МОЗ, говорит что около полутора тысяч только за январь-февраль.
Ссылку, плиз.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:30
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.
А статистика, собранная тем же МОЗ, говорит что около полутора тысяч только за январь-февраль.
71 человек умер с октября 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.
"За неделю не поступало сообщений о летальных случаях вследствие гриппа. С начала эпидсезона от осложнений заболевания умер 71 человек", - сказано в нем.
https://ukranews.com/news/696924-ot-gri ... 1-chelovek
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:30
ЛАД написав:
В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G
Нападения связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипировать все население Земли. В Евросоюзе за первые полгода 2020 года было зафиксировано около 140 нападений на вышки мобильной связи.
Есть старая шутка - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а население быстро растёт.
Чем дальше, тем больше сомневаюсь шутка ли это.
Результат появления соцсетей и блогерства.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:40
Вкладчик1234 написав: vetka написав:
Герпес - не смертельное заболевание
А короно-герпес?
Короновирусы были с человечеством всегда, и открыты были давно. Но хайп поднялся только сейчас. Так может и час короно-герпеса впереди?
Если с этой стороны посмотреть, тогда не за горами короно-геморрой, короно-склероз, короно-свищ и тд
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:49
з них грип і пневмонія
J10–J18
1326 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 220_u.html
К слову я вот не помню (а гугль прям сейчас лень) чтобы в январе объявляли карантин в школах.
Уж про маски и вспоминать не буду, тогда ещё не было ковидо-моды пялить на лицо замусоленную маску или упаси-госпади респиратор.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:51
Вкладчик1234 написав:если бы на грипп и герпес тестировали так же массово, как на ковид - все бы умирали от гриппа и герпеса.
Как говорит автоответчик в колл-центре, ваше мнение важно для нас, но по сути является обычными домыслами бабок со скамеечки перед домом, ничем не подтверждено кроме теории заговора.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:54
vitaliy_berdinskikh написав:
з них грип і пневмонія
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1326
Заметьте грипп и пневмония.
А мы говорим про грипп. Точка в конце.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:57
freeze написав:
Заметьте грипп и пневмония.
А мы говорим про грипп. Точка в конце.
Я знал что ты сольешься именно так.
Тоесть от гриппа на глаз умерло человек 30, остальные от пневмонии. Так получается пневмония более страшная инфекция чем грипп и корона? Когда у нас последний раз был карантин для борьбы с пневмонией?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:59
freeze написав: Вкладчик1234 написав:если бы на грипп и герпес тестировали так же массово, как на ковид - все бы умирали от гриппа и герпеса.
Как говорит автоответчик в колл-центре, ваше мнение важно для нас, но по сути является обычными домыслами бабок со скамеечки перед домом, ничем не подтверждено кроме теории заговора.
В епідсезон, від грипу і пневмоній помирає десь
20 осіб на день
. Ковід явно небезпечніший.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:00
Starikan написав:
Результат появления соцсетей и блогерства
это у Вас в подписи.
Остаются вопросы:
-куда Марк Шагал?
-кого Бил Гейтс?
-чем Тадж Махал?
-почему Дитер Болен,а Ринго Стар?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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