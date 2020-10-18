RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Заметьте грипп и пневмония.
А мы говорим про грипп. Точка в конце.

Я знал что ты сольешься именно так. :wink:

Тоесть от гриппа на глаз умерло человек 30, остальные от пневмонии. Так получается пневмония более страшная инфекция чем грипп и корона? Когда у нас последний раз был карантин для борьбы с пневмонией?


Реально читать не умеешь ?
Не на глаз, а по данным министерства здравоохранения.

Разберись перед тем как писать, что такое термины пневмония, грипп и корона, а то тут клоунов и так богато.
Ещё спроси объявляли ли карантин от смерти ))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:20

про грипп

Так гриппа уже где-то с полгода нет в северном полушарии, в южном немного осталось. Не помню было ли здесь об этом - https://www.who.int/influenza/surveilla ... te_378.pdf
Востаннє редагувалось alibob в Вів 20 жов, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.01.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:22

Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:27

  freeze написав:Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))

А есть какая-то точная инфо?
На моменте или "мы слишком мало знаем о вирусе", или "метод научного тыка"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12911
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7264 раз.
Подякували: 3425 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:29

  alibob написав:Так гриппа уже где-то с полгода нет в северном полушарии, в южном немного осталось. Не помню было ли здесь об этом - https://www.who.int/influenza/surveilla ... te_378.pdf


К Новому году может подтянуться и грипп, имхо.
Хотя те мере, что сейчас предпринимаются против коронавируса плюс несомненно значительно большая, чем в прошлом году настороженность населения, могут сделать грипп в этом году не очень значимым фактором в общей картине.
В России пишут, что уже вакцинировалось 26 процентов населения, еще меся такой усиленной вакцинации и гриппу там ловить нечего будет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наслідком грипу, що призводить до смерті, найчастіше є пневмонія.
Грип ... Нерідкими ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або пневмонії.
Сьогодні ситуація є такою, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє до 500 тисяч смертей щороку, лише в Сполучених Штатах близько 36 тисяч смертей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... D0%B0_2019


Те ж у ковіду:
Пневмонія Covid-19 найбільш небезпечна для літніх і хронічно хворих
Людей, які інфікуються Covid-19, можна розподілити на чотири великі категорії.
У найлегшій формі хвороба проходить у тих, хто має вірус, але не має симптомів.
...
У четвертої групи хвороба матиме своїм наслідком пневмонію. https://www.medcv.gov.ua/archives/29622
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:31

  alibob написав:Так гриппа уже где-то с полгода нет в северном полушарии, в южном немного осталось. Не помню было ли здесь об этом - https://www.who.int/influenza/surveilla ... te_378.pdf

Выяснилось, что это всё ковид :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12911
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7264 раз.
Подякували: 3425 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))

А есть какая-то точная инфо?
На моменте или "мы слишком мало знаем о вирусе", или "метод научного тыка"


Инфа о чем ?
Читайте отчёты министерств здравоохранения. Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32

  Вкладчик1234 написав:Выяснилось, что это всё ковид :)

Это прям как когда соседские муравьи набили морду местным тараканам и изгнали из с кухни, после чего окупировали её сами
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.08.19
Подякував: 403 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:36

  freeze написав:Напоминаем для сторонников теории "такой же как грипп", по данным того же МОЗ за весь прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек.

о от пневмоний?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 06.08.08
Подякував: 266 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1994199519961997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob, Сибарит, lapay, Realist, vitaliy_berdinskikh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1663777
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20885)
20.10.2020 12:34
Укргазбанк (51)
20.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.