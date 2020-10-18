Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))
freeze написав:Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))
А есть какая-то точная инфо? На моменте или "мы слишком мало знаем о вирусе", или "метод научного тыка"
К Новому году может подтянуться и грипп, имхо. Хотя те мере, что сейчас предпринимаются против коронавируса плюс несомненно значительно большая, чем в прошлом году настороженность населения, могут сделать грипп в этом году не очень значимым фактором в общей картине. В России пишут, что уже вакцинировалось 26 процентов населения, еще меся такой усиленной вакцинации и гриппу там ловить нечего будет.
Наслідком грипу, що призводить до смерті, найчастіше є пневмонія.
Грип ... Нерідкими ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або пневмонії. Сьогодні ситуація є такою, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє до 500 тисяч смертей щороку, лише в Сполучених Штатах близько 36 тисяч смертей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... D0%B0_2019
Те ж у ковіду:
Пневмонія Covid-19 найбільш небезпечна для літніх і хронічно хворих Людей, які інфікуються Covid-19, можна розподілити на чотири великі категорії. У найлегшій формі хвороба проходить у тих, хто має вірус, але не має симптомів. ... У четвертої групи хвороба матиме своїм наслідком пневмонію. https://www.medcv.gov.ua/archives/29622
freeze написав:Вообще забавно наблюдать, как люди чьи познания в медицине заканчиваются уроками биологии в средней школе, начинают утверждать, что миллионы врачей, патологоанатомов во всем мире, министерства здаравоохранения всех стран, кроме Туркменистана и КНДР, их обманывают и ничего не понимают в коронавирусе, потому что все умирают от герпеса или что пневмония страшнее чем коронавирус (автомобиль лучше чем Тойота) )))
А есть какая-то точная инфо? На моменте или "мы слишком мало знаем о вирусе", или "метод научного тыка"
Инфа о чем ? Читайте отчёты министерств здравоохранения. Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.