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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1996199719981999>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:06

  vetka написав:
  Тракторист написав:
  vetka написав: Что за чушь?!
подобные случаи СМИ уже освещали... к сожалению беззаконие пораждает только беззаконие...
Ну зная наши продажные СМИ.... В жизни не поверю, чтобы на инсульт не приехала скорая.

И я не поверю. Вчера специально интересовался у знакомого частнопрактикующего невропатолога, которому зачастую приходится вызывать скорую к больному с подозрением на инсульт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:08

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Результат какой-то есть, или пока только "научный тык" и предположения?

пока что единственный результат это мелатонин.

а разве это не очередной "научный тык"?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:13

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Результат какой-то есть, или пока только "научный тык" и предположения?
пока что единственный результат это мелатонин.


Кстати 99 грн, те кто паникуют и даже те, кто спокойны, могут попить для лучшего сна.
Врачи часто назначают у нас.
https://www.add.ua/vita-melatonin-3mg-30-tabletki.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:16

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Результат какой-то есть, или пока только "научный тык" и предположения?

пока что единственный результат это мелатонин.

а разве это не очередной "научный тык"?


Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))
Чем не "научный тык", перевернувший медицину. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати 99 грн, те кто паникуют и даже те, кто спокойны, могут попить для лучшего сна.
он даже зарегистрирован как бад
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29

  vitaliian написав:
  freeze написав:Кстати 99 грн, те кто паникуют и даже те, кто спокойны, могут попить для лучшего сна.

он даже зарегистрирован как бад

и не имеет доказанной эффективности при коронавирусе... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:32

  freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))
Чем не "научный тык", перевернувший медицину.

Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше".
Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"

  freeze написав:Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.

Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...
:)

Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:38

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))
Чем не "научный тык", перевернувший медицину.

Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше".
Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"


Да, именно так, все вокруг идиоты, только несколько миллионов людей уже привиты вакцинами, которые разработаны и сконструированы с помощью методов генной инженерии, если будете читать только Блогиров и слушать бабок на лавочках, то познания никак не увеличатся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:и не имеет доказанной эффективности при коронавирусе...
на это нужно время.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:43

  vitaliian написав:
  Тракторист написав:и не имеет доказанной эффективности при коронавирусе...

на это нужно время.

то есть на сегодня это очередной "научный тык"?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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