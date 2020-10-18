подобные случаи СМИ уже освещали... к сожалению беззаконие пораждает только беззаконие...
Ну зная наши продажные СМИ.... В жизни не поверю, чтобы на инсульт не приехала скорая.
И я не поверю. Вчера специально интересовался у знакомого частнопрактикующего невропатолога, которому зачастую приходится вызывать скорую к больному с подозрением на инсульт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть )))) Чем не "научный тык", перевернувший медицину.
Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше". Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"
freeze написав:Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.
Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...
Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?
freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть )))) Чем не "научный тык", перевернувший медицину.
Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше". Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"
Да, именно так, все вокруг идиоты, только несколько миллионов людей уже привиты вакцинами, которые разработаны и сконструированы с помощью методов генной инженерии, если будете читать только Блогиров и слушать бабок на лавочках, то познания никак не увеличатся.