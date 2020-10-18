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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1996199719981999

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:45

  freeze написав:Да, именно так, все вокруг идиоты, только несколько миллионов людей уже привиты вакцинами, которые разработаны и сконструированы с помощью методов генной инженерии, если будете читать только Блогиров и слушать бабок на лавочках, то познания никак не увеличатся.

Нет.
Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.

А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?
Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:57

  Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.


Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:57

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?
Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. :)

Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:59

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))
Чем не "научный тык", перевернувший медицину.

Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше".
Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"

  freeze написав:Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.

Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...
:)

Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?

Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.
Будьте уж принципиальным до конца
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.


Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.

Нет-нет.
Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.

На что Вы ответили приблизительно "не надо всех считать дураками, миллионы мух не могут ошибаться".

На что я ответил, что уровень познаний "инфекционистов" такой же, как у любого другого "Xperta", т.к. они не могут предложить ничего другого, кроме "версий", "догадок", "научных тыков".

От Илона Маска больше толку, чем от "научных коллективов", которые вчера писали одно, сегодня другое, а завтра третье
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...

США теж багата країна. Так що "сідай - два". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.

Бо дурні вчені не змогли б "електронний мілкоскоп" побачити, що вірус іншій. :)
Це всі аргументи, чи будуть ще перли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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