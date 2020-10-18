freeze написав:Да, именно так, все вокруг идиоты, только несколько миллионов людей уже привиты вакцинами, которые разработаны и сконструированы с помощью методов генной инженерии, если будете читать только Блогиров и слушать бабок на лавочках, то познания никак не увеличатся.
Нет. Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.
А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)? Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.
Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.
Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)? Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.
Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть )))) Чем не "научный тык", перевернувший медицину.
Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше". Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"
freeze написав:Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.
Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...
Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?
Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис. Будьте уж принципиальным до конца
Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.
Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.
Нет-нет. Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.
На что Вы ответили приблизительно "не надо всех считать дураками, миллионы мух не могут ошибаться".
На что я ответил, что уровень познаний "инфекционистов" такой же, как у любого другого "Xperta", т.к. они не могут предложить ничего другого, кроме "версий", "догадок", "научных тыков".
От Илона Маска больше толку, чем от "научных коллективов", которые вчера писали одно, сегодня другое, а завтра третье