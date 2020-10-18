Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях. Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.



Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо. Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.

Нет-нет.Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.На что Вы ответили приблизительно "не надо всех считать дураками, миллионы мух не могут ошибаться".На что я ответил, что уровень познаний "инфекционистов" такой же, как у любого другого "Xperta", т.к. они не могут предложить ничего другого, кроме "версий", "догадок", "научных тыков".От Илона Маска больше толку, чем от "научных коллективов", которые вчера писали одно, сегодня другое, а завтра третье