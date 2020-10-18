antey1969 написав:Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис. Будьте уж принципиальным до конца
Отоварить монологом не представляется возможным. .В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь В другие не обращался за ненадобностью. Поэтому семейника у меня нет. Скорую невозможно дождаться, да и не нужно. В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть
К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии
Вкладчик1234 написав: А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.
Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.
Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)? Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.
Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...
Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.
Вкладчик1234 написав: А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.
Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.
то есть вы подтверждаете что страны где у руля компартия лучше стран с так называемой "демократией"?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
antey1969 написав:Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис. Будьте уж принципиальным до конца
Отоварить монологом не представляется возможным. .В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь В другие не обращался за ненадобностью. Поэтому семейника у меня нет. Скорую невозможно дождаться, да и не нужно. В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть
К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии
Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь! Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия. Надеюсь, они будут в восторге.
Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.
Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.
Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?