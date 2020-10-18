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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1998199920002001> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 14:20 antey1969 написав: Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.

Будьте уж принципиальным до конца Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.Будьте уж принципиальным до конца

Отоварить монологом не представляется возможным.

.В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь

В другие не обращался за ненадобностью.

Поэтому семейника у меня нет.

Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.

В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть



К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии Отоварить монологом не представляется возможным..В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощьВ другие не обращался за ненадобностью.Поэтому семейника у меня нет.Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболетьК стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12918 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:21 lapay написав: Вкладчик1234 написав: Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией. Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.

Бо дурні вчені не змогли б "електронний мілкоскоп" побачити, що вірус іншій.

Це всі аргументи, чи будуть ще перли? Бо дурні вчені не змогли б "електронний мілкоскоп" побачити, що вірус іншій.Це всі аргументи, чи будуть ще перли?

кстати о электронных микроскопах - почему этот самый достоверный метод исследования не используется при диагностике больных?... кстати о электронных микроскопах - почему этот самый достоверный метод исследования не используется при диагностике больных?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5088 З нами з: 06.08.08 Подякував: 268 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:23 Вкладчик1234 написав:

А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.

Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время" А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.



Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. _Mykola_ Повідомлень: 3994 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:25 Тракторист написав: lapay написав: Вкладчик1234 написав: А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.

Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время" А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?

Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.

Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира... Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...

Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты. Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты. _Mykola_ Повідомлень: 3994 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:28 _Mykola_ написав: Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

"Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"? "Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"? Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12918 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично... процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично...

Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє.

кстати о электронных микроскопах - почему этот самый достоверный метод исследования не используется при диагностике больных?...

Він самий наглядний, для ковідідіотів, а не самий точний і дешевий. Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє.Він самий наглядний, для ковідідіотів, а не самий точний і дешевий. Востаннє редагувалось lapay в Вів 20 жов, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10857 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:38 _Mykola_ написав: Вкладчик1234 написав:

А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.

Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время" А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.



Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.

то есть вы подтверждаете что страны где у руля компартия лучше стран с так называемой "демократией"?... то есть вы подтверждаете что страны где у руля компартия лучше стран с так называемой "демократией"?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5088 З нами з: 06.08.08 Подякував: 268 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:42 lapay написав: Тракторист написав: процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично... процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично...

Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє. Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє.

вы для начала нашему КМУ подскажите, что если в стране эпидемия, то по закону профилактические мероприятия (в том числе и макси) финансируются из бюджета... вы для начала нашему КМУ подскажите, что если в стране эпидемия, то по закону профилактические мероприятия (в том числе и макси) финансируются из бюджета... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5088 З нами з: 06.08.08 Подякував: 268 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:43 Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.

Будьте уж принципиальным до конца Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.Будьте уж принципиальным до конца

Отоварить монологом не представляется возможным.

.В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь

В другие не обращался за ненадобностью.

Поэтому семейника у меня нет.

Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.

В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть



К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии Отоварить монологом не представляется возможным..В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощьВ другие не обращался за ненадобностью.Поэтому семейника у меня нет.Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболетьК стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии

Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь!

Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия.

Надеюсь, они будут в восторге. Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь!Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия.Надеюсь, они будут в восторге. antey1969 1

Повідомлень: 10028 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1205 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:02 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях. Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.



Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо. Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.



Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?



https://www.wsj.com/articles/the-lancet ... 1591226880



Так подобных статей, ради прибыли фармацевтов достаточно. Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?Так подобных статей, ради прибыли фармацевтов достаточно. medeivalb

Повідомлень: 56 З нами з: 24.01.14 Подякував: 554 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1998199920002001> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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