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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:20

  antey1969 написав:Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.
Будьте уж принципиальным до конца

Отоварить монологом не представляется возможным.
.В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь
В другие не обращался за ненадобностью.
Поэтому семейника у меня нет.
Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.
В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть

К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:21

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Эта "тема" началась с того, что я сказал, что если бы китайцы всем не рассказали про ковид, то все бы до сих пор спокойно болели ОРВИ и пневмонией.

Бо дурні вчені не змогли б "електронний мілкоскоп" побачити, що вірус іншій. :)
Це всі аргументи, чи будуть ще перли?

кстати о электронных микроскопах - почему этот самый достоверный метод исследования не используется при диагностике больных?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:23

  Вкладчик1234 написав:
А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:25

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?
Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. :)

Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...

Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:28

  _Mykola_ написав:Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

"Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично...

Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє. :)
кстати о электронных микроскопах - почему этот самый достоверный метод исследования не используется при диагностике больных?...

Він самий наглядний, для ковідідіотів, а не самий точний і дешевий.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 20 жов, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:38

  _Mykola_ написав:
  Вкладчик1234 написав:
А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. :twisted:

то есть вы подтверждаете что страны где у руля компартия лучше стран с так называемой "демократией"?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:42

  lapay написав:
  Тракторист написав:процент людей в Японии живущих за чертой бедности в 10 раз ниже чем в США, так что всё вполне логично...

Ну звісно, бідні амераканці навіть не мають за що купити собі маску. Треба Трампу підказати, щоб всім роздав маски - зразу вибори виграє. :)

вы для начала нашему КМУ подскажите, что если в стране эпидемия, то по закону профилактические мероприятия (в том числе и макси) финансируются из бюджета... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:43

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.
Будьте уж принципиальным до конца

Отоварить монологом не представляется возможным.
.В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь
В другие не обращался за ненадобностью.
Поэтому семейника у меня нет.
Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.
В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть

К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии

Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь!
Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия.
Надеюсь, они будут в восторге.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:02

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.


Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.


Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?

https://www.wsj.com/articles/the-lancet ... 1591226880

Так подобных статей, ради прибыли фармацевтов достаточно.
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