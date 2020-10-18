Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1998199920002001 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 15:24 Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?

Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. [/quote]

Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote]

Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote]

А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной. Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.[/quote]Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote]Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote]А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной. Tat_888

Повідомлень: 77 З нами з: 11.06.15 Подякував: 355 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:35 _Mykola_ написав: Вкладчик1234 написав:

А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.

Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время" А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.



Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.

Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить ))) Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить ))) stm

Повідомлень: 2595 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1998199920002001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49