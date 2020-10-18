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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:24

Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?
Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. :)[/quote]
Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote]
Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote]
А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:35

  _Mykola_ написав:
  Вкладчик1234 написав:
А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.
Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. :twisted:

Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить )))
stm
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