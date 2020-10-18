Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)? Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. [/quote] Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote] Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote] А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной.
Вкладчик1234 написав: А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.
Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.
Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить )))