antey1969 написав:Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис. Будьте уж принципиальным до конца
Отоварить монологом не представляется возможным. .В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь В другие не обращался за ненадобностью. Поэтому семейника у меня нет. Скорую невозможно дождаться, да и не нужно. В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть
К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии
Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь! Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия. Надеюсь, они будут в восторге.
Вкладчик1234 написав:Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.
Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.
Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?
Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)? Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. [/quote] Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote] Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote] А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной.
Вкладчик1234 написав: А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п. Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"
Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.
Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.
Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить )))
Ukrainian написав:Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом
Если кашель и ринит,то диагноз там Covid.Если голова болит-вариантов нет,-Covid.Сердце бешенно стучит-тоже стало быть Covid. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется Covid. А когда здоровый вид - бессимптомный то Covid.
спам рассилка
ГРВІ чи COVID-19? Діагностуй з Акцією місяця у жовтні ? Осінь - період сезонних захворювань, симптоми яких схожі до симптомів Коронавірусу. Тож, діагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) стає ще актуальнішою. Саме тому "ХХХХХ" підготував для Вас у жовтні Акцію місяця "-20% на гострофазні антитіла IgM до COVID-19" методом ІФА.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
freeze написав:Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть )))) Чем не "научный тык", перевернувший медицину.
Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше". Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"
freeze написав:Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше, чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.
Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...
Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?
Простите, потерял нить Вашей мысли. Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого). Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём. Логическое противоречие. Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить? Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни. Вы уж определитесь.
ЛАД написав:Простите, потерял нить Вашей мысли. Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого). Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём. Логическое противоречие. Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить? Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни. Вы уж определитесь.
1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы. 2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе. 3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться" 4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?
Поэтому я предлагаю повышать свой уровень, а не "рекомендовать" заваривать двери или рассуждать о демократии (ведь это не метод лечения, или борьбы с вирусом? По крайней мере не медицинский)
Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут. Т.е. это не ковид такой страшный, а медицина либо остановилась в развитии, либо деградировала