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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1998199920002001> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 14:28 _Mykola_ написав: Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

"Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"? "Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"? Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12919 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 14:43 Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.

Будьте уж принципиальным до конца Не забудьте зарядить свой гордый монолог прямо в лицо своему семейнику, скорую им же отоварьте, а потом еще и в приемнике больнички на бис.Будьте уж принципиальным до конца

Отоварить монологом не представляется возможным.

.В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощь

В другие не обращался за ненадобностью.

Поэтому семейника у меня нет.

Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.

В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболеть



К стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии Отоварить монологом не представляется возможным..В моей местной поликлинике - возможные семейники - бабки, которым самим нужна помощьВ другие не обращался за ненадобностью.Поэтому семейника у меня нет.Скорую невозможно дождаться, да и не нужно.В приёмку не обращаюсь, т.к. не хочу заболетьК стоматологам вынужден обращаться, но результат почти всегда "оставляет желать лучшего". Второй раз к тому же врачу иду как правило исправлять их косяки по гарантии

Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь!

Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия.

Надеюсь, они будут в восторге. Как авто рано или поздно придется ремонтировать, так и человеческий организм рано или поздно изнашивается. У Вас просто еще не настало время. Не отчаивайтесь!Еще будет шанс. А пока потренируйтесь на стоматологах, раз уж есть такая оказия.Надеюсь, они будут в восторге. antey1969 1

Повідомлень: 10029 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1206 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:02 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях. Просто "на моменте" вес информации от блогиров, бабушек, "Хpertov", "инфекционистов" и т.д. - примерно одинаковый. Соответственно никто не может утверждать какие-то меры воздейтсвия на людей, которые основаны только на чьих-то предположениях.



Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо. Если кто-то больше доверяет бабушкке у подъезда и блогеру без образования по сравнению со статьей коллектива учёных, то тут только лоботомия может помочь, имхо.



Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?



https://www.wsj.com/articles/the-lancet ... 1591226880



Так подобных статей, ради прибыли фармацевтов достаточно. Это Вы про статью в Ланцете о вреде hydroxychloroquine, которая оказалась полной брехней, написанной шарлатанами, но опубликованной в уважаемом издании, т.к. некоторые фармацевтические корпорации заинтересованы были?Так подобных статей, ради прибыли фармацевтов достаточно. medeivalb

Повідомлень: 56 З нами з: 24.01.14 Подякував: 554 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:24 Питання на "засипку" - чого в Японії не така ситуація, як в нас? Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?

Оце і буде відповідь - що робити і хто винен. [/quote]

Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote]

Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote]

А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной. Тестів там роблять не більше, ніж в нас, локдауну не було, а хворих в рази менше (на душу, само собою)?Оце і буде відповідь - що робити і хто винен.[/quote]Япония богатая развитая страна, а Украина бедная страна третьего мира...[/quote]Дело не только в этом. Японцы, четко отслеживают контакты + они в подавляющем большинстве своем носят ПРАВИЛЬНО маски, и таким образом СОЗНАТЕЛЬНО помогают справиться с эпидемией, и не рассуждают как наши ковидиоты.[/quote]А еще одна наша девочка ,живущая в Японии лет 5 уже, в своем блоге о жизни японцев и их привычках упоминала о традиции, кроме мытья рук, полоскать горло после возвращения домой с улицы.Правду рассказывает или слегка привирает -судить не берусь, и знакомых японцев у меня нет,но идея мне кажется рациональной. Tat_888

Повідомлень: 77 З нами з: 11.06.15 Подякував: 355 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:35 _Mykola_ написав: Вкладчик1234 написав:

А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.

Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время" А "инфекционистам" я бы рекомендовал заниматься инфекциями, а не рассуждать про "демократии здесь не место" и т.п.Или хотя бы показать результат в борьбе с ковидом, а потом уже рассуждать про демократию и прочие высокие материи, т.ск. "в свободное от работы время"

Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.



Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.Инфекционысты НИЧЕГО не смогут сделать, если есть ковидиоты, не соблюдающие элементарные правила ношения масок и мытья рук.

Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить ))) Не надо злиться, человек за все годы жизни всегда ходит к "другому" стоматологу ибо предыдущий напортачил и сидит дома или лечится по Гуглу потому, что семейный врач бабушка 90 лет. Просто сложной судьбы человек, золотой дождь никогда не обрушиться, надо понять и простить ))) stm

Повідомлень: 2595 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 15:52 Мизантрóп написав: Ukrainian написав: Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом

Если кашель и ринит,то диагноз там Covid.Если голова болит-вариантов нет,-Covid.Сердце бешенно стучит-тоже стало быть Covid. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется Covid.

А когда здоровый вид - бессимптомный то Covid. Если кашель и ринит,то диагноз там Covid.Если голова болит-вариантов нет,-Covid.Сердце бешенно стучит-тоже стало быть Covid. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется Covid.А когда здоровый вид - бессимптомный то Covid. спам рассилка

ГРВІ чи COVID-19? Діагностуй з Акцією місяця у жовтні ?

Осінь - період сезонних захворювань, симптоми яких схожі до симптомів Коронавірусу. Тож, діагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) стає ще актуальнішою.

Саме тому "ХХХХХ" підготував для Вас у жовтні Акцію місяця "-20% на гострофазні антитіла IgM до COVID-19" методом ІФА. спам рассилка як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2847 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5503 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 16:17 Вкладчик1234 написав: _Mykola_ написав: Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна. Результат жесткого контроля, без рассуждений, просто взяли и сделали, всему миру показали, и продолжает показывать Китай. Сейчас самая безопасая с точки зрения ковида, страна.

"Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"? "Просто взяли и сделали" за неделю 5 млн тестов при обнаружении десятка зараженных в провинции, или "просто взяли и закрыли всех дома и ввели штрафы, таким образом всех вылечили"?

За нарушение карантинных ограничений, там нещадно били и штрафовали, а для некоторых упоротых, до кого не доходило даже двери заваривали.

И, все сработало. За нарушение карантинных ограничений, там нещадно били и штрафовали, а для некоторых упоротых, до кого не доходило даже двери заваривали.И, все сработало. _Mykola_ Повідомлень: 3996 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 16:50 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))

Чем не "научный тык", перевернувший медицину. Вы в курсе как изобрели антибиотики, забыли чашку Петри помыть ))))Чем не "научный тык", перевернувший медицину.

Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше".

Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"



freeze написав: Уверяю, что какими бы идиотами не казались Вам врачи, их познания в этом вопросе всё-таки на порядок выше , чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией. , чем у бабушки на скамеечке. Не верите украинским врачам, ну так плюс-минус похожая ситуация во всем мире, никакой особой статистикой в области коронавируса Украина не выделяется по сравнению с США, с Россией или Францией.

Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...





Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"? Спору нет, но Вы говорили о "познаниях на порядок выше".Но на моменте их познания в этом вопросе (ковид) недалеко ушли от бабушек, блогиров, и "X-pertov". Одни только версии, предположения и "научные тыки"Т.е. на момете врачи не только кажутся идиотами, но и ...Как там Фрейд говорил? "Иногда то, что выглядит как банан, является бананом"?

Простите, потерял нить Вашей мысли.

Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого).

Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём.

Логическое противоречие.

Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить?

Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни.

Вы уж определитесь. Простите, потерял нить Вашей мысли.Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого).Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём.Логическое противоречие.Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить?Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни.Вы уж определитесь. ЛАД 2 Повідомлень: 17410 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 16:58

Лохторату ОПЗЖ надо колоть. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 20 жов, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1724 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:02 ЛАД написав: Простите, потерял нить Вашей мысли.

Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого).

Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём.

Логическое противоречие.

Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить?

Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни.

Вы уж определитесь. Простите, потерял нить Вашей мысли.Вы, вроде, всё время доказывали, что ковида то ли нет, то ли он не опаснее насморка, а вся история с пандемией чей-то заговор (то ли политиков, то ли фармацевтов, то ли ещё кого).Теперь Вы упрекаете учёных и врачей в том, что они не умеют лечить ковид и мало знают о нём.Логическое противоречие.Если ковид не существует или малоопасен, то зачем его изучать и лечить?Если упрекать учёных и врачей в том, что они мало знают о ковиде и его лечении, то это равносильно признанию опасности болезни.Вы уж определитесь.

1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы.

2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.

3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"

4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?



Поэтому я предлагаю повышать свой уровень, а не "рекомендовать" заваривать двери или рассуждать о демократии (ведь это не метод лечения, или борьбы с вирусом? По крайней мере не медицинский)



Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.

Т.е. это не ковид такой страшный, а медицина либо остановилась в развитии, либо деградировала 1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы.2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?Поэтому я предлагаю повышать свой уровень, а не "рекомендовать" заваривать двери или рассуждать о демократии (ведь это не метод лечения, или борьбы с вирусом? По крайней мере не медицинский)Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.Т.е. это не ковид такой страшный, а медицина либо остановилась в развитии, либо деградировала Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12919 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1998199920002001> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663859

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49