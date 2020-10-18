Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1998199920002001 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 17:15 Вкладчик1234 написав: Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут. Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.

В корне не верно. Еще раз перечитайте, шевеля губами.



Одновременно тысячи, десятки тысяч, заболевших НИ ОДНА страна в мире не может обеспечить необходимой медицинской помощью. Перегрузка больниц ведет к резкому увеличению смертности и ставит перед выбором при приеме пациентов, кто будет жить, а на кого не будут отвлекаться, и дадут умереть, это принципы военной медицины и медицины катастроф согласно которым делается выбор в пользу максимального числа пациентов которым можно помочь и отсекать тяжелых, из-за ограниченности ресурсов.



И, задайте себе вопрос, если _лично Вы_ или кто-то из Ваших близких попадет в категорию, тяжелых и выбор будет не в вашу пользу... Насколько это стоит того чтобы ПРОСТО НАДЕТЬ МАСКУ и растянуть во времени заболеваемость, чтобы исключить такое развитие событий? В корне не верно. Еще раз перечитайте, шевеля губами.Одновременно тысячи, десятки тысяч, заболевших НИ ОДНА страна в мире не может обеспечить необходимой медицинской помощью. Перегрузка больниц ведет к резкому увеличению смертности и ставит перед выбором при приеме пациентов, кто будет жить, а на кого не будут отвлекаться, и дадут умереть, это принципы военной медицины и медицины катастроф согласно которым делается выбор в пользу максимального числа пациентов которым можно помочь и отсекать тяжелых, из-за ограниченности ресурсов.И, задайте себе вопрос, если _лично Вы_ или кто-то из Ваших близких попадет в категорию, тяжелых и выбор будет не в вашу пользу... Насколько это стоит того чтобыи растянуть во времени заболеваемость, чтобы исключить такое развитие событий? Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 20 жов, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3997 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:16

А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример



И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в примерИ лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12923 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3428 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:20 Вкладчик1234 написав: Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".

А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример



И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в примерИ лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"?

Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий.

И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает. Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий.И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает. _Mykola_ Повідомлень: 3997 З нами з: 09.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:22 _Mykola_ , я вообще немного о другом говорю.

Повторять, или еще более подробно расписывать свою мысль уже нет времени, и я уже устал.

Предлагаю продолжить как-нибудь в другой раз я вообще немного о другом говорю.Повторять, или еще более подробно расписывать свою мысль уже нет времени, и я уже устал.Предлагаю продолжить как-нибудь в другой раз Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12923 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7264 раз. Подякували: 3428 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: 2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.

3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"

4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали? 2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?

Не придумали. Не існує універсальних ліків проти вірусів, навіть проти бактерій не існує. На кожний новий вірус треба розробляти нову вакцину. До речі, нові ліки розробляють набагато довше, ніж нову вакцину. Не придумали. Не існує універсальних ліків проти вірусів, навіть проти бактерій не існує. На кожний новий вірус треба розробляти нову вакцину. До речі, нові ліки розробляють набагато довше, ніж нову вакцину. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10858 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 17:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире _Mykola_ написав: Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает. Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.



Согласен полностью.Я уже писал, что местных непробивных ковидиотов ничего не возьмёт.Только сами когда заболеют.Яма не пример, это ютубер брехун.он не болен.Давно писал, для чего он выёживается. чтобы потом всем рассказать. что ничего особенного и опасного.Буде огромной ошибкой хотя бы после выборов не пи дить по голове дубинками ковидиотов. не протирать их мордой об асфальт.В тек ситуации от них вред больше чем от алкашей и нариков, те хоть не заразны своим недугом.Нужно в камеры пачками сваливать ковидиотов. чтобы потом выпущенные жаловались как там хреново и больно бьют дубинками.Ковидиоты - или вы думаете. что будете заражать нормальных людей безнаказанно и при этом рассказывать. что вас ограничивают в правах.У вас есть право на чужую жизнь и здоровье Согласен полностью.Я уже писал, что местных непробивных ковидиотов ничего не возьмёт.Только сами когда заболеют.Яма не пример, это ютубер брехун.он не болен.Давно писал, для чего он выёживается. чтобы потом всем рассказать. что ничего особенного и опасного.Буде огромной ошибкой хотя бы после выборов не пи дить по голове дубинками ковидиотов. не протирать их мордой об асфальт.В тек ситуации от них вред больше чем от алкашей и нариков, те хоть не заразны своим недугом.Нужно в камеры пачками сваливать ковидиотов. чтобы потом выпущенные жаловались как там хреново и больно бьют дубинками.Ковидиоты - или вы думаете. что будете заражать нормальных людей безнаказанно и при этом рассказывать. что вас ограничивают в правах.У вас есть право на чужую жизнь и здоровье Кучинелли

Повідомлень: 409 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1998199920002001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ribakaras і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663889

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49