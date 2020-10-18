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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:15

  Вкладчик1234 написав:Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.

В корне не верно. Еще раз перечитайте, шевеля губами. :lol:

Одновременно тысячи, десятки тысяч, заболевших НИ ОДНА страна в мире не может обеспечить необходимой медицинской помощью. Перегрузка больниц ведет к резкому увеличению смертности и ставит перед выбором при приеме пациентов, кто будет жить, а на кого не будут отвлекаться, и дадут умереть, это принципы военной медицины и медицины катастроф согласно которым делается выбор в пользу максимального числа пациентов которым можно помочь и отсекать тяжелых, из-за ограниченности ресурсов.

И, задайте себе вопрос, если _лично Вы_ или кто-то из Ваших близких попадет в категорию, тяжелых и выбор будет не в вашу пользу... Насколько это стоит того чтобы ПРОСТО НАДЕТЬ МАСКУ и растянуть во времени заболеваемость, чтобы исключить такое развитие событий?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 20 жов, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:16

Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".
А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример :)

И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:20

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".
А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример :)

И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? :)

Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий.
И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:22

_Mykola_ , я вообще немного о другом говорю.
Повторять, или еще более подробно расписывать свою мысль уже нет времени, и я уже устал.
Предлагаю продолжить как-нибудь в другой раз :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.
3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"
4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?

Не придумали. Не існує універсальних ліків проти вірусів, навіть проти бактерій не існує. На кожний новий вірус треба розробляти нову вакцину. До речі, нові ліки розробляють набагато довше, ніж нову вакцину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.


Согласен полностью.Я уже писал, что местных непробивных ковидиотов ничего не возьмёт.Только сами когда заболеют.Яма не пример, это ютубер брехун.он не болен.Давно писал, для чего он выёживается. чтобы потом всем рассказать. что ничего особенного и опасного.Буде огромной ошибкой хотя бы после выборов не пи дить по голове дубинками ковидиотов. не протирать их мордой об асфальт.В тек ситуации от них вред больше чем от алкашей и нариков, те хоть не заразны своим недугом.Нужно в камеры пачками сваливать ковидиотов. чтобы потом выпущенные жаловались как там хреново и больно бьют дубинками.Ковидиоты - или вы думаете. что будете заражать нормальных людей безнаказанно и при этом рассказывать. что вас ограничивают в правах.У вас есть право на чужую жизнь и здоровье :?:
Кучинелли
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