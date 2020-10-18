Додано: Вів 20 жов, 2020 17:47

_Mykola_ написав: Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает. Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.

Согласен полностью.Я уже писал, что местных непробивных ковидиотов ничего не возьмёт.Только сами когда заболеют.Яма не пример, это ютубер брехун.он не болен.Давно писал, для чего он выёживается. чтобы потом всем рассказать. что ничего особенного и опасного.Буде огромной ошибкой хотя бы после выборов не пи дить по голове дубинками ковидиотов. не протирать их мордой об асфальт.В тек ситуации от них вред больше чем от алкашей и нариков, те хоть не заразны своим недугом.Нужно в камеры пачками сваливать ковидиотов. чтобы потом выпущенные жаловались как там хреново и больно бьют дубинками.Ковидиоты - или вы думаете. что будете заражать нормальных людей безнаказанно и при этом рассказывать. что вас ограничивают в правах.У вас есть право на чужую жизнь и здоровье