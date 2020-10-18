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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1999200020012002 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Вів 20 жов, 2020 22:37 Igneus написав: _Mykola_ написав: "Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"

https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet "Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"

Позор!

Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.

Демократия - это одна из форм правления.

Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:

власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.

В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.

То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.

А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д. Позор!Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.Демократия - это одна изСоставляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это- 2 раздел Конституции.А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.



ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі.

а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає. ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі.а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає. wild.tomcat Повідомлень: 962 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Пенсионер написав: Паникёр, чем так ценна твоя убогая жизнь? Паникёр, чем так ценна твоя убогая жизнь?



Короткий ответ - пнх.

Ещё один короткий - что ты о ней знаешь.

ПС скоро вас пи дить будут люди, больно будет. а медпомощь получить сложно, и ты сам в этом виноват будешь. Короткий ответ - пнх.Ещё один короткий - что ты о ней знаешь.ПС скоро вас пи дить будут люди, больно будет. а медпомощь получить сложно, и ты сам в этом виноват будешь. Кучинелли

Повідомлень: 413 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 23:40 Igneus написав: Позор!

Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.

Демократия - это одна из форм правления.

Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:

власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.

В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.

То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.

А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д. Позор!Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.Демократия - это одна изСоставляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это- 2 раздел Конституции.А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.

Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран.

Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки. Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран.Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки. stm

Повідомлень: 2596 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1999200020012002 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663987

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49