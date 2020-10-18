Позор! Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов. Демократия - это одна из форм правления. Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются: власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д. В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы. То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции. А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.
ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі. а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає.
Igneus написав:Позор! Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов. Демократия - это одна из форм правления. Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются: власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д. В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы. То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции. А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.
Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран. Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки.