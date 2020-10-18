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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1999200020012002

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:37

  Igneus написав:
  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Позор!
Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.
Демократия - это одна из форм правления.
Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:
власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.
В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.
То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.
А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.


ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі.
а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Паникёр, чем так ценна твоя убогая жизнь?


Короткий ответ - пнх.
Ещё один короткий - что ты о ней знаешь.
ПС скоро вас пи дить будут люди, больно будет. а медпомощь получить сложно, и ты сам в этом виноват будешь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:40

  Igneus написав:Позор!
Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.
Демократия - это одна из форм правления.
Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:
власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.
В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.
То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.
А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.

Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран.
Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:08

МОЗ доложило, что вчера был пока самый неудачный день эпидемии коронавируса в Украине.
Побиты все антирекорды.
+ 6719 зафиксировано новых случая
-141 коронавирусника навсегда покинуло этот свет

По областям:
впервые сразу семь областей преодолели планку + 300 случаев
Харьковская область обновила абсолютный максимум для областей + 713
в диапазоне меньше 100 случаев в сутки впервые за время эпидемии осталось только одна область - Кировоградская
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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