Позор! Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов. Демократия - это одна из форм правления. Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются: власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д. В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы. То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции. А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.
ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі. а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає.
Igneus написав:Позор! Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов. Демократия - это одна из форм правления. Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются: власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д. В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы. То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции. А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.
Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран. Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки.
МОЗ доложило, что вчера был пока самый неудачный день эпидемии коронавируса в Украине. Побиты все антирекорды. + 6719 зафиксировано новых случая -141 коронавирусника навсегда покинуло этот свет
По областям: впервые сразу семь областей преодолели планку + 300 случаев Харьковская область обновила абсолютный максимум для областей + 713 в диапазоне меньше 100 случаев в сутки впервые за время эпидемии осталось только одна область - Кировоградская
Вкладчик1234 написав:Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка". А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример
И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"?
Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий. И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.
И именно поэтому архиважно сейчас проводить выборы?!
Вкладчик1234 написав:2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе. 3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться" 4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?
Не придумали. Не існує універсальних ліків проти вірусів, навіть проти бактерій не існує. На кожний новий вірус треба розробляти нову вакцину. До речі, нові ліки розробляють набагато довше, ніж нову вакцину.
Жизнь боль и борьба, вирусы и бактерии тоже жить хотят, они много пережили и человечество тоже переживут.