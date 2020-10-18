RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2000200120022003>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:37

  Igneus написав:
  _Mykola_ написав:"Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может"
https://news.liga.net/society/news/infe ... t-ne-mojet

Позор!
Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.
Демократия - это одна из форм правления.
Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:
власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.
В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.
То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.
А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.


ви в стані осилити якої кафедри якого університету вона завідуюча? можливо вона і бюрократично не зовсім точно виказала свою думку, але це не привід до неї придиратися, навіть таким юристам такого високого польоту як ви. всі прекрасно зрозуміли і так, що саме ця пані мала на увазі.
а з вашим підходом посперечатися в гру слів з нею ви ще будете мати змогу, обовязково будете мати. тільки на її території, в інфекційній палаті. там вже набавитеся в це скільки захочете. якщо взагалі зможете на той момент. і якщо вас туди ще хоча б візьмуть, а не залишать на вулиці. і навіть в такому разі навряд чи вам сподобається. і я певен, вона вам це пригадає, обовязково пригадає. :mrgreen:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 962
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Паникёр, чем так ценна твоя убогая жизнь?


Короткий ответ - пнх.
Ещё один короткий - что ты о ней знаешь.
ПС скоро вас пи дить будут люди, больно будет. а медпомощь получить сложно, и ты сам в этом виноват будешь.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 30.11.17
Подякував: 111 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:40

  Igneus написав:Позор!
Заведующая кафедрой ведущего университета сама не знает элементарных вещей и еще взялась учить студентов.
Демократия - это одна из форм правления.
Составляющими демократии, которая на современном этапе является представительной, а не прямой, как в древней Греции, являются:
власть большинства при наличии гарантий для меньшинства, многопартийная система, сменяемость власти, свободные и периодические выборы, референдумы, разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную с акцентом на независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, местное самоуправление и т.д.
В Конституции Украины основы демократии заложены в 1, 3-6, 8, 11-12 разделы.
То, что заведующая кафедрой захотела ограничить - это права и свободы человека и гражданина - 2 раздел Конституции.
А желая ограничения демократии, она может выступать, например, за отмену выборов, или ликвидацию многопартийной системы, или против независимости судебной власти и т.д.

Согласны ли Вы с выражением которое изучают политологи многих стран.
Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина, що виражається у вимозі утримуватися від учинення дій, що порушують їх взаємні права і обов'язки.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:08

МОЗ доложило, что вчера был пока самый неудачный день эпидемии коронавируса в Украине.
Побиты все антирекорды.
+ 6719 зафиксировано новых случая
-141 коронавирусника навсегда покинуло этот свет

По областям:
впервые сразу семь областей преодолели планку + 300 случаев
Харьковская область обновила абсолютный максимум для областей + 713
в диапазоне меньше 100 случаев в сутки впервые за время эпидемии осталось только одна область - Кировоградская
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18812
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4518 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:6719 зафиксировано новых случая

И это при закрытых школах. Президент пообещал "жесткий карантин" при 9500, верной дорогой идем. Впрочем, президент будет делать вид что карантин "жесткий" а вильнолюди будут делать вид что бояться.
st512
 
Повідомлень: 921
З нами з: 09.07.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:32

  _Mykola_ написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а помните когда на упоминание "системы Семашко", большинство тут парировало про "отсталое наследие совка".
А теперь уже и "демократии здесь не место", и двери нужно заваривать, и "тоталитарный" Китай ставится в пример :)

И лечились тут гидро-хлор-хз-чем. И "авторитетно" заявляли. Ну что, где эти "вирусологи"? :)

Неужели еще не дошло, что у нас медицина УЖЕ на пределе, и еще месяц и будет полный коллапс. И, единственный метод это остановить - репрессии и постановка вильнолюдей в известную позу за невыполнение карантинных мероприятий.
И жестокие методы штрафов, раз сознательности не хватает.

И именно поэтому архиважно сейчас проводить выборы?!
vetka
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 04.03.14
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:35

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Учёные и врачи остались на уровне пенициллина, аспирина и парацетамола. Поэтому любая инфекция, которая этим не лечится - вызывает коллапс, панику и истерику, у медиков в том числе.
3. На любые неудобные вопросы "авторитетным" "экспертам", на тему диагностики, статистики, лечения и т.д. (медикам и и т.п.) - предоставляются ответы в стиле "ты чё, самый умный?", "миллионы учёных, медиков, экспертов не могут ошибаться"
4. Так где ж блд результат от "авторитетных учёных, медиков и экспертов"? Кроме "заваривания дверей", и случайных комбинаций различных противомалярийных, простудных, и вет.препаратов прошлого столетия, - больше методов не придумали?

Не придумали. Не існує універсальних ліків проти вірусів, навіть проти бактерій не існує. На кожний новий вірус треба розробляти нову вакцину. До речі, нові ліки розробляють набагато довше, ніж нову вакцину.

Жизнь боль и борьба, вирусы и бактерии тоже жить хотят, они много пережили и человечество тоже переживут.
vetka
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 04.03.14
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Жизнь боль и борьба, вирусы и бактерии тоже жить хотят, они много пережили и человечество тоже переживут.

https://www.facebook.com/GarikBulldogKh ... 717110886/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4706
З нами з: 03.12.14
Подякував: 687 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:03

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:Жизнь боль и борьба, вирусы и бактерии тоже жить хотят, они много пережили и человечество тоже переживут.

https://www.facebook.com/GarikBulldogKh ... 717110886/

Супер!!!
vetka
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 04.03.14
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21

  Вкладчик1234 написав:........
1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы.

Всё же, как свидетельствует статистика, несколько опаснее.

Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.
Т.е. это не ковид такой страшный, а медицина либо остановилась в развитии, либо деградировала

Медицина не остановилась в развитии и не деградировала. Она, безусловно развивается и прогрессирует.
Но. Она пока что всё ещё не достигла стадии науки и пока что ближе к искусству. И далеко не всесильна.
По-моему, Starikan писал здесь о высокой сложности системы "человеческий организм", с которой наука пока справиться не может. Бензиновый двигатель или даже космическая ракета гораздо проще.
Человеку хочется всего и сразу, но, к сожалению (или к счастью?), так не бывает.
Успехи в техническом развитии породили у человечества ложное ощущение всемогущества, но это далеко не так.
Во многих областях мы продвинулись очень недалеко.
Так что не надо требовать от медицины того, что она пока дать не может. Чудес не бывает. Надо пользоваться теми знаниями, которые есть сегодня и радоваться, что есть хотя бы они. Ну и, естественно, стараться узнать больше. Но для этого нужно время.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4250 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2000200120022003>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.