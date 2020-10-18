Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21

Вкладчик1234 написав: ........

1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы. ........1. "Грипп со вкусом короны" опасный, как и грипп со вкусом курицы или свинины, или другие noname-гриппы.

Мысль такая: какой-то очередной грипп ложит хвалёную мед. систему и экспертов - в нокаут.

Т.е. это не ковид такой страшный, а медицина либо остановилась в развитии, либо деградировала

наука

пока

техническом

пока

сегодня

Всё же, как свидетельствует статистика, несколько опаснее.Медицинаостановилась в развитии идеградировала. Она, безусловно развивается и прогрессирует.Но. Она пока что всё ещё не достигла стадии науки и пока что ближе к искусству. И далеко не всесильна.По-моему, Starikan писал здесь о высокой сложности системы "человеческий организм", с которойсправиться не может. Бензиновый двигатель или даже космическая ракета гораздо проще.Человеку хочется всего и сразу, но, к сожалению (или к счастью?), так не бывает.Успехи вразвитии породили у человечества ложное ощущение всемогущества, но это далеко не так.Во многих областях мы продвинулись очень недалеко.Так что не надо требовать от медицины того, что онадать не может. Чудес не бывает. Надо пользоваться теми знаниями, которые естьи радоваться, что есть хотя бы они. Ну и, естественно, стараться узнать больше. Но для этого нужно время.