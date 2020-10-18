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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:43

Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Жванецкий
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:18

  ЛАД написав:
Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Жванецкий

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49

Блогер: Медведчук заболел коронавирусом - российская вакцина не помогла
Медведчук выступал за ввоз этой вакцины в Украину. Однако даже в РФ, несмотря на пугающие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, почему-то не проводится массовая вакцинация населения.

Кроме того, в соцсетях писали, что у российских военных и у многих боевиков незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе из тех, которым вводили вакцину (возможно, ради испытания на людях), проявились побочные явления в виде снижения остроты зрения и слуха, а также обострения хронических заболеваний.


Schmit
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Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

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