Медведчук выступал за ввоз этой вакцины в Украину. Однако даже в РФ, несмотря на пугающие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, почему-то не проводится массовая вакцинация населения.
Кроме того, в соцсетях писали, что у российских военных и у многих боевиков незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе из тех, которым вводили вакцину (возможно, ради испытания на людях), проявились побочные явления в виде снижения остроты зрения и слуха, а также обострения хронических заболеваний.