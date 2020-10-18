Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Жванецкий
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:43
Жванецкий
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:18
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эпидемиологическая волна рано или поздно заканчивается. После прохождения пика, все вернется в обычное русло.
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:54
Уже не вернётся. Мир никогда не станет прежним - мировая закулиса испробовала эффектное средство воздействия в глобальном масштабе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26
На форуме явно начинают преобладать пессимисты (см. цитату Жванецкого выше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:32
Интересно, сколько раз здесь ещё расскажут о ветеринарном препарате и сколько раз freeze'у придется напомнить о явной нехватке производственных мощностей в России для производства вакцины.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
20 октября,
6719 новых заболевших
1009 - госпитализаций
141- умерли
Все три рекорды.
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