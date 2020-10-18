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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2001200220032004>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:43

Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Жванецкий
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:18

  ЛАД написав:
Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Жванецкий

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49

Блогер: Медведчук заболел коронавирусом - российская вакцина не помогла
Медведчук выступал за ввоз этой вакцины в Украину. Однако даже в РФ, несмотря на пугающие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, почему-то не проводится массовая вакцинация населения.

Кроме того, в соцсетях писали, что у российских военных и у многих боевиков незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе из тех, которым вводили вакцину (возможно, ради испытания на людях), проявились побочные явления в виде снижения остроты зрения и слуха, а также обострения хронических заболеваний.


Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемиологическая волна рано или поздно заканчивается. После прохождения пика, все вернется в обычное русло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:54

  Zebra написав:Эпидемиологическая волна рано или поздно заканчивается. После прохождения пика, все вернется в обычное русло.

Уже не вернётся. Мир никогда не станет прежним - мировая закулиса испробовала эффектное средство воздействия в глобальном масштабе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26

На форуме явно начинают преобладать пессимисты (см. цитату Жванецкого выше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:32

Интересно, сколько раз здесь ещё расскажут о ветеринарном препарате и сколько раз freeze'у придется напомнить о явной нехватке производственных мощностей в России для производства вакцины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

20 октября,
6719 новых заболевших
1009 - госпитализаций
141- умерли

Все три рекорды.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:30

"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО.
"Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.

https://kurs.com.ua/novost/228955-v-pase-prokommentirovali-ogranichenie-prav-cheloveka-iz-za-pandemii
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:12

  ЛАД написав:
"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО.
"Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.

https://kurs.com.ua/novost/228955-v-pase-prokommentirovali-ogranichenie-prav-cheloveka-iz-za-pandemii


В подчеркнутом обратите внимание на слово парламент. Именно парламент должен создать нормативную базу - законы, а исполнительная ветвь должна руководствоваться этой нормативкой. Выход за рамки требований законодательства и обоснование это заботой о жизни человека будет нарушением прав человека. Сейчас в кейсе Бурмыч против Украины исков по социалке на миллиарды гривен. ЕСПЧ четко высказывает свою позицию. Государство в связи с экономическим положением может ограничить льготы. Но пока не приняты изменения в законодательстве исполняйте свои обязанности по выплате денежных сумм.
tumos
 
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