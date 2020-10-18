Медведчук выступал за ввоз этой вакцины в Украину. Однако даже в РФ, несмотря на пугающие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, почему-то не проводится массовая вакцинация населения.
Кроме того, в соцсетях писали, что у российских военных и у многих боевиков незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе из тех, которым вводили вакцину (возможно, ради испытания на людях), проявились побочные явления в виде снижения остроты зрения и слуха, а также обострения хронических заболеваний.
"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО. "Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.
"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО. "Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.
В подчеркнутом обратите внимание на слово парламент. Именно парламент должен создать нормативную базу - законы, а исполнительная ветвь должна руководствоваться этой нормативкой. Выход за рамки требований законодательства и обоснование это заботой о жизни человека будет нарушением прав человека. Сейчас в кейсе Бурмыч против Украины исков по социалке на миллиарды гривен. ЕСПЧ четко высказывает свою позицию. Государство в связи с экономическим положением может ограничить льготы. Но пока не приняты изменения в законодательстве исполняйте свои обязанности по выплате денежных сумм.