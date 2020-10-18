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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:13
По состоянию на август было так...
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:22
Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:13
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:29
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:29
И вы думаете это изменит т з ковидиотов... Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна - деньги.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
26 процентов это от гриппа, от коронавируса вакцинировались - 0,013 процента
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Известный диалог Суворова и штабного писаря после боя на русско-турецкой войне:
- "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов ответил так: "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"
Только тут ситуация наоборот )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 21 жов, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:49
1. Законы должны выполняться безусловно. Соответственно, всё соцвыплаты должны производиться до их отмены парламентом.
2. Парламент должен работать, а не заниматься словоблудием как бывает.
3. Обязать носить маски можно, на мой взгляд, и без решения парламента. Хотя с решением, конечно, было бы лучше.
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