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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2001200220032004

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:13

По состоянию на август было так...

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:22

Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:13

  Ukrainian написав:Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.

Это после того, как 26% вакцинировались? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:29

  Ukrainian написав:Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.

Ссылку покажите.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:29

  _Mykola_ написав:20 октября,
6719 новых заболевших
1009 - госпитализаций
141- умерли

Все три рекорды.


И вы думаете это изменит т з ковидиотов... :?: Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна - деньги.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Ukrainian написав:Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.

Это после того, как 26% вакцинировались? :mrgreen:


26 процентов это от гриппа, от коронавируса вакцинировались - 0,013 процента
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  Ukrainian написав:Кацапів накрило, більше 3 тис неофіційних трупів за добу.

Ссылку покажите.


Известный диалог Суворова и штабного писаря после боя на русско-турецкой войне:
- "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов ответил так: "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"

Только тут ситуация наоборот )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 21 жов, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:49

  tumos написав:
  ЛАД написав:.......
"Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.

https://kurs.com.ua/novost/228955-v-pase-prokommentirovali-ogranichenie-prav-cheloveka-iz-za-pandemii


В подчеркнутом обратите внимание на слово парламент. Именно парламент должен создать нормативную базу - законы, а исполнительная ветвь должна руководствоваться этой нормативкой. Выход за рамки требований законодательства и обоснование это заботой о жизни человека будет нарушением прав человека. Сейчас в кейсе Бурмыч против Украины исков по социалке на миллиарды гривен. ЕСПЧ четко высказывает свою позицию. Государство в связи с экономическим положением может ограничить льготы. Но пока не приняты изменения в законодательстве исполняйте свои обязанности по выплате денежных сумм.

1. Законы должны выполняться безусловно. Соответственно, всё соцвыплаты должны производиться до их отмены парламентом.
2. Парламент должен работать, а не заниматься словоблудием как бывает.
3. Обязать носить маски можно, на мой взгляд, и без решения парламента. Хотя с решением, конечно, было бы лучше.
ЛАД
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