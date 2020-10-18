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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2002200320042005

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:05

Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»

Ну и

В Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердили появившуюся в СМИ информацию об утилизации 45 ИВЛ, доставленных в США из России весной этого года.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:08

вакцина в рашці помагає! але не в той бік

забагато наночастіц Роснано насипали в пакетики!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:19

Злорадство не лучшая черта человека.
Тем более, глупое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Украина не сможет разработать собственную вакцину против коронавируса, поскольку в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами. Об этом рассказал биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский.

https://kurs.com.ua/novost/228947-ukrainskoi-vakcini-net-i-bit-ne-mozhet-biofizik
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:22

greenozon
ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.
Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.
Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.
Некоторые из них когда-то строили вместе с нашими стариками Днепрогэс, наши атомные станции и мосты.
Вы хоть понимаете, что вакцина нужна всем в мире, а меряние пипками лучше оставить сверхдержавам
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28

  Ukrainian написав:Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики


Кэп )))) В РФ и население самое большое в Европе - 144 млн. Ближайшая по этому показателю Германия - 83 млн человек.

Ты уже не знаешь, какую бы гадость сюда притащить, хотя РФ на форуме не интересует никого, кроме волгаря и порохоботов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:30

Ukrainian

про Канаду что можете сообщить?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:34

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики


Кэп )))) В РФ и население самое большое в Европе - 144 млн. Ближайшая по этому показателю Германия - 83 млн человек.

Ты уже не знаешь, какую бы гадость сюда притащить, хотя РФ на форуме не интересует никого, кроме волгаря и порохоботов

Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:42

  Sinbad777 написав:Ukrainian

про Канаду что можете сообщить?

А в ответ тишина)))
antey1969
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