Додано: Сер 21 жов, 2020 20:05

Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»



Ну и



В Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердили появившуюся в СМИ информацию об утилизации 45 ИВЛ, доставленных в США из России весной этого года.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".