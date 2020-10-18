Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»
Ну и
В Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердили появившуюся в СМИ информацию об утилизации 45 ИВЛ, доставленных в США из России весной этого года.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Украина не сможет разработать собственную вакцину против коронавируса, поскольку в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами. Об этом рассказал биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский.
greenozon ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума. Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки. Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить. Некоторые из них когда-то строили вместе с нашими стариками Днепрогэс, наши атомные станции и мосты. Вы хоть понимаете, что вакцина нужна всем в мире, а меряние пипками лучше оставить сверхдержавам
Ukrainian написав:Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики
Кэп )))) В РФ и население самое большое в Европе - 144 млн. Ближайшая по этому показателю Германия - 83 млн человек.
Ты уже не знаешь, какую бы гадость сюда притащить, хотя РФ на форуме не интересует никого, кроме волгаря и порохоботов
Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".