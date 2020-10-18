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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2003200420052006 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Сер 21 жов, 2020 20:55 Ukrainian написав: Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша. Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.



Как мало мы бы знали об РФ, если бы не вбросы канадского патриота



Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)



Как мало мы бы знали об РФ, если бы не вбросы канадского патриотаОткрываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов) zРадио

Повідомлень: 7874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1439 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 20:58 zРадио написав: Ukrainian написав: Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша. Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.



Как мало мы бы знали об РФ, если бы не канадских патриотов



Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)



Как мало мы бы знали об РФ, если бы не канадских патриотовОткрываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)

Довіряєш статистиці фашистської Росії ?

Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три» Довіряєш статистиці фашистської Росії ?Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три» Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9157 З нами з: 18.06.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:01 ЛАД написав: Украина не сможет разработать собственную вакцину против коронавируса, поскольку в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами. Об этом рассказал биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский.

https://kurs.com.ua/novost/228947-ukrainskoi-vakcini-net-i-bit-ne-mozhet-biofizik

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" Мизантрóп

Повідомлень: 4713 З нами з: 03.12.14 Подякував: 688 раз. Подякували: 842 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04 Ukrainian написав: Довіряєш статистиці фашистської Росії ?

Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три» Довіряєш статистиці фашистської Росії ?Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»



Как спрятать общую смертность? Я еще понимаю ковидных записывать в гриппозных, пневмонийных и ишемических. Это и несложно, и в духе тамошних властей, особенно, местных. Но общую ты как недоучтешь? Не понимаешь, что-ли, что на данные ЗАГСов завязана система социального обеспечения, силовой аппарат, нормы представительства, нормы управляемости и прочие государственные функции? Как спрятать общую смертность?Я еще понимаю ковидных записывать в гриппозных, пневмонийных и ишемических. Это и несложно, и в духе тамошних властей, особенно, местных. Но общую ты как недоучтешь? Не понимаешь, что-ли, что на данные ЗАГСов завязана система социального обеспечения, силовой аппарат, нормы представительства, нормы управляемости и прочие государственные функции? zРадио

Повідомлень: 7874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1439 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:23

https://www.youtube.com/watch?v=hvTD6vb ... tw&index=2 с 21мин оч интересно, как на мой взгляд 19yuriy91 Повідомлень: 3081 З нами з: 15.09.12 Подякував: 258 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:25 antey1969 написав: greenozon

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.

Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.

Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.

Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?

Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. Вы серьезно уверены в том, что там людине понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. fler

Повідомлень: 1456 З нами з: 07.08.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 471 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 21:57 Кучинелли написав: И вы думаете это изменит т з ковидиотов... Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна - деньги.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли. И вы думаете это изменит т з ковидиотов...Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна -.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли.

Нужно вакцинировать деньгами от голода, тогда недовольных будет меньше.



Какое людям дело до соседей, если самим нечего жрат? В Харькове, вообще, заведомо больные, ездят на работу в общественном транспорте, как ни в чём не бывало. Если нет у человека денег, чтоб сидеть на самоизоляции, подыхать ему что ли?



Это вам, Кучинелли, богатым, хорошо, ну, проедите очередной мешок денег. Одним меньше - невелика потеря. А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.



PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет? Нужно вакцинировать деньгами от голода, тогда недовольных будет меньше.Какое людям дело до соседей, если самим нечего жрат? В Харькове, вообще, заведомо больные, ездят на работу в общественном транспорте, как ни в чём не бывало. Если нет у человека денег, чтоб сидеть на самоизоляции, подыхать ему что ли?Это вам, Кучинелли, богатым, хорошо, ну, проедите очередной мешок денег. Одним меньше - невелика потеря. А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет? safonovstanislav Повідомлень: 2932 З нами з: 10.05.14 Подякував: 217 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:15 antey1969 написав:



Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ? Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ? tumos Повідомлень: 1222 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 22:21 fler написав: antey1969 написав: greenozon

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.

Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.

Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.

Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?

Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. Вы серьезно уверены в том, что там людине понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.

В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Это разные вещи.

И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей... В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.Это разные вещи.И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей... antey1969 1

Повідомлень: 10036 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1212 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2003200420052006 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1664345

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