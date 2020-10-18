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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2003200420052006

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:55

  Ukrainian написав:Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.


Как мало мы бы знали об РФ, если бы не вбросы канадского патриота :D

Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:58

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.


Как мало мы бы знали об РФ, если бы не канадских патриотов :D

Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)

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Довіряєш статистиці фашистської Росії ?
Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:01

  ЛАД написав:
Украина не сможет разработать собственную вакцину против коронавируса, поскольку в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами. Об этом рассказал биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский.

https://kurs.com.ua/novost/228947-ukrainskoi-vakcini-net-i-bit-ne-mozhet-biofizik

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Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04

  Ukrainian написав:Довіряєш статистиці фашистської Росії ?
Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»


Как спрятать общую смертность? :shock: Я еще понимаю ковидных записывать в гриппозных, пневмонийных и ишемических. Это и несложно, и в духе тамошних властей, особенно, местных. Но общую ты как недоучтешь? Не понимаешь, что-ли, что на данные ЗАГСов завязана система социального обеспечения, силовой аппарат, нормы представительства, нормы управляемости и прочие государственные функции?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:23

с 21мин оч интересно, как на мой взгляд
https://www.youtube.com/watch?v=hvTD6vb ... tw&index=2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:25

  antey1969 написав:greenozon
ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.
Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.
Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.
Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?
Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:57

  Кучинелли написав:И вы думаете это изменит т з ковидиотов... :?: Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна - деньги.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли.

Нужно вакцинировать деньгами от голода, тогда недовольных будет меньше.

Какое людям дело до соседей, если самим нечего жрат? В Харькове, вообще, заведомо больные, ездят на работу в общественном транспорте, как ни в чём не бывало. Если нет у человека денег, чтоб сидеть на самоизоляции, подыхать ему что ли?

Это вам, Кучинелли, богатым, хорошо, ну, проедите очередной мешок денег. Одним меньше - невелика потеря. А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.

PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:15

  antey1969 написав:

Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:21

  fler написав:
  antey1969 написав:greenozon
ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.
Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.
Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.
Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?
Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.

В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.
Это разные вещи.
И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей... :roll:
antey1969
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