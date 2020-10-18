Ukrainian написав:Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.
Как мало мы бы знали об РФ, если бы не вбросы канадского патриота
Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)
Ukrainian написав:Избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тыс. человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании — европейским странам с самой высокой смертностью, отметил Ракша.
Как мало мы бы знали об РФ, если бы не канадских патриотов
Открываешь сайт их службы статистики и смотришь - полторы минуты времени. Если даже весь их прирост смертности считать ковидным, то это не 115 тыс, а 73 тыс. Но и это - бредовая натяжка, потому что на растущем населении у тебя из года в года естественная смертность будет естественным образом расти (а растет их население за счет мигрантов)
Довіряєш статистиці фашистської Росії ? Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Украина не сможет разработать собственную вакцину против коронавируса, поскольку в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами. Об этом рассказал биофизик, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский.
Ukrainian написав:Довіряєш статистиці фашистської Росії ? Избыточная смертность от коронавируса в России вскоре может стать самой большой в Европе, считает демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики. Он утверждает, что ежедневные данные по смертности в России надо «умножать на три»
Как спрятать общую смертность? Я еще понимаю ковидных записывать в гриппозных, пневмонийных и ишемических. Это и несложно, и в духе тамошних властей, особенно, местных. Но общую ты как недоучтешь? Не понимаешь, что-ли, что на данные ЗАГСов завязана система социального обеспечения, силовой аппарат, нормы представительства, нормы управляемости и прочие государственные функции?
antey1969 написав:greenozon ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума. Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки. Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.
Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия. Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас? Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
Кучинелли написав:И вы думаете это изменит т з ковидиотов... Да у них гвоздь в голову вбит.Я знаю массу людей недовольных каорантином, в т ч своих родственников.Основная причина одна - деньги.Им полностью наплевать. будет ли болеть и жить сосед.Главное. чтобы их уровень жизни не падал и были средства для всего к чему привыкли.
Нужно вакцинировать деньгами от голода, тогда недовольных будет меньше.
Какое людям дело до соседей, если самим нечего жрат? В Харькове, вообще, заведомо больные, ездят на работу в общественном транспорте, как ни в чём не бывало. Если нет у человека денег, чтоб сидеть на самоизоляции, подыхать ему что ли?
Это вам, Кучинелли, богатым, хорошо, ну, проедите очередной мешок денег. Одним меньше - невелика потеря. А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.
PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет?
Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ?
antey1969 написав:greenozon ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума. Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки. Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.
Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия. Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас? Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных. Это разные вещи. И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей...