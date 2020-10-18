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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2005200620072008>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Забавное разделение.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:30

  tumos написав:
  antey1969 написав:

Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ?

Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить".
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  antey1969 написав:В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Забавное разделение.

Открою Вам глаза.
Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча! :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе

Так работа у них такая. Это работа, это не чувства. Если б было иначе то врачи имели бы право лечить только красивых блондинок с пятым размером груди. Но им приходиться лечить и виновников ДТП, и старух и много других несимпатичных им людей.

При этом никто из окружающих не обязан ему (виновнику ДТП) сочувствовать.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 21 жов, 2020 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:39

  antey1969 написав:Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить".
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.

Ну почему, вполне возможно, что у врача больший приоритет в администрировании, чем у пациента. А по регионам базы локальные или одна на всю страну ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  antey1969 написав:Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе

Так работа у них такая. Это работа, это не чувства.

При этом никто из окружающих не обязан ему (виновнику ДТП) сочувствовать.

А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду, который в момент аварии находился в 1000 км и доживал свой век с бабкой в сельской халупке. Как раз в этот момент аналогия станет полной.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:56

  tumos написав:
  antey1969 написав:Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить".
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.

Ну почему, вполне возможно, что у врача больший приоритет в администрировании, чем у пациента. А по регионам базы локальные или одна на всю страну ?

Не интересовался, но уверен, что у семейника даже к локалке нет доступа. Он в системе, а не над ней. Да и зачем, если ушлый семейник в любой момент может записать на прием пару десятков своих знакомых и близких. Делов то, они ведь все равно обычно за ним числятся :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Причем происходит с их молчаливого согласия

И даже не очень то и молчаливого. Активно агитируют и выбирают путлера.
Среди молодежи как раз больший процент ,кто против фюрера. Они проездили по миру,посмотрели,как бывает.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:11

  tumos написав:
  antey1969 написав:

Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ?

да , есть такая возможность - находил сомнительные визиты к врачам в своем личном кабинете , которых не совершал, пришел один раз а в записях 3 раза.
Межу делом нюх по чуть-чуть частично начал возвращаться , не на все запахи , а на некоторые ... Спросил коллегу с подтвержденным ковди у него было так же
Востаннє редагувалось yama в Сер 21 жов, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду

Два разных человека - какая разница родственники они или нет?

Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.
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