|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:30
antey1969 написав:
В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.
Забавное разделение.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:30
tumos написав: antey1969 написав:
Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс ? Приходит ли СМС на телефон пациента и возможно ли семейному врачу отключать эту функцию ?
Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить".
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:35
vitaliy_berdinskikh написав: antey1969 написав:
В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.
Забавное разделение.
Открою Вам глаза.
Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча!
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:38
antey1969 написав:
Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе
Так работа у них такая. Это работа, это не чувства. Если б было иначе то врачи имели бы право лечить только красивых блондинок с пятым размером груди. Но им приходиться лечить и виновников ДТП, и старух и много других несимпатичных им людей.
При этом никто из окружающих не обязан ему (виновнику ДТП) сочувствовать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:39
antey1969 написав:
Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить"
.
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.
Ну почему, вполне возможно, что у врача больший приоритет в администрировании, чем у пациента. А по регионам базы локальные или одна на всю страну ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1225
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:55
vitaliy_berdinskikh написав: antey1969 написав:
Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе
Так работа у них такая. Это работа, это не чувства.
При этом никто из окружающих не обязан ему (виновнику ДТП) сочувствовать.
А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду, который в момент аварии находился в 1000 км и доживал свой век с бабкой в сельской халупке. Как раз в этот момент аналогия станет полной.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:56
tumos написав: antey1969 написав:
Думаю, Вы переоцениваете возможности семейника в случае "отключить"
.
По всему остальному - ХЗ, никогда не имел к этому отношения.
Ну почему, вполне возможно, что у врача больший приоритет в администрировании, чем у пациента. А по регионам базы локальные или одна на всю страну ?
Не интересовался, но уверен, что у семейника даже к локалке нет доступа. Он в системе, а не над ней. Да и зачем, если ушлый семейник в любой момент может записать на прием пару десятков своих знакомых и близких. Делов то, они ведь все равно обычно за ним числятся
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:06
fler написав:
Причем происходит с их молчаливого согласия
И даже не очень то и молчаливого. Активно агитируют и выбирают путлера.
Среди молодежи как раз больший процент ,кто против фюрера. Они проездили по миру,посмотрели,как бывает.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3130
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1134 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:11
tumos написав: antey1969 написав:
Скажите, существует у семейного врача техническая возможность осуществлять псевдозапись пациентов от своего имени через интернет-ресурс
?
да , есть такая возможность - находил сомнительные визиты к врачам в своем личном кабинете , которых не совершал, пришел один раз а в записях 3 раза.
Межу делом нюх по чуть-чуть частично начал возвращаться , не на все запахи , а на некоторые ... Спросил коллегу с подтвержденным ковди у него было так же
Востаннє редагувалось yama
в Сер 21 жов, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5509 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:11
antey1969 написав:
А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду
Два разных человека - какая разница родственники они или нет?
Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7253
|1664364
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|