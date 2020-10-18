Ukrainian написав:Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом
Об этом сообщил в своем Facebook блогер Андрей Дзиндзя.
"Медведчук заболел коронавирусом. Путинская вакцина не помогла и это лучшая реклама фуфловакцины. Инфо делится мной по одному из телеграмм каналов, которым доверяю! Во вторник будет сессия, тогда посмотрим, болен он или нет", — написал он.
Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
antey1969 написав:В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.
Забавное разделение.
Открою Вам глаза. Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча!
прикиньте у нас есть презумпция невиновности , вдруг у человека после автосервиса тормоза отказали ? ему в автосервисе их плохо сделали ? только суд . Что такое презумпция невиновности объяснять надеюсь не надо ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
antey1969 написав:greenozon ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума. Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки. Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.
Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия. Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас? Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных. Это разные вещи. И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей...
Только не надо приплетать грани и страны, которые развиты. В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины, без учёта манкуртов, подобных тебе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
antey1969 написав:А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду
Два разных человека - какая разница родственники они или нет?
Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.
Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм
fler написав:Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия. Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас? Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе
fler написав:Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия. Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас? Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе
Очень полезная беседа получилась. Пара упоротых улетела в игнор. Всем от этого только лучше стало - и они имеют возможность высказаться без раздражающих оппонентов, и у меня в ленте чище.
antey1969 написав:Не интересовался, но уверен, что у семейника даже к локалке нет доступа. Он в системе, а не над ней. Да и зачем, если ушлый семейник в любой момент может записать на прием пару десятков своих знакомых и близких. Делов то, они ведь все равно обычно за ним числятся
Вижу некоторое противоречие. Если у семейника нет доступа к базе, то как он осуществляет запись на прием знакомых и близких ? Этот вариант понятен, но имеет недостатки для семейника. Теоретические. ) Если запрос в базу покажет преобладание одних и тех же людей в качестве пациентов, то это может вызвать вопросы. Дальше можно детализировать этих пациентов по диагнозам, возрасту и сделать предварительный вывод о необходимости посещений. Тут возможно для вышестоящей проверяющей инстанции может быть препятствие законодательство о персональных данных.
antey1969 написав:А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду
Два разных человека - какая разница родственники они или нет?
Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.
Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм
Нееее. Он принёс на порядок больше горя. Только это аукнется годы спустя.
На пальцах это звучит так: Закрытое население подорвало здоровье. Вернувшиеся заробитчане не получили работу в виде производства средств медицинских, Новых больничек, трупарен, крематориев, мед препаратов,..... - их тупо потрошили на бабки. Поняв это они за бабки вынуждены вновь бежать с Украины, а клоуны из 95го так и водят хороводы....
А эпидемия за счёт этого только набирает силу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум? Он уже себя, вероятно уже шестым величает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.