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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2005200620072008 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Сер 21 жов, 2020 23:13 Ukrainian написав: Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом



Об этом сообщил в своем Facebook блогер Андрей Дзиндзя.



"Медведчук заболел коронавирусом. Путинская вакцина не помогла и это лучшая реклама фуфловакцины. Инфо делится мной по одному из телеграмм каналов, которым доверяю! Во вторник будет сессия, тогда посмотрим, болен он или нет", — написал он. Один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусомОб этом сообщил в своем Facebook блогер Андрей Дзиндзя."Медведчук заболел коронавирусом. Путинская вакцина не помогла и это лучшая реклама фуфловакцины. Инфо делится мной по одному из телеграмм каналов, которым доверяю! Во вторник будет сессия, тогда посмотрим, болен он или нет", — написал он.



Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника. Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18818 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4518 раз. Подякували: 7230 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:13 antey1969 написав: vitaliy_berdinskikh написав: antey1969 написав: В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных. В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Забавное разделение. Забавное разделение.

Открою Вам глаза.

Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча! Открою Вам глаза.Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча!

прикиньте у нас есть презумпция невиновности , вдруг у человека после автосервиса тормоза отказали ? ему в автосервисе их плохо сделали ? только суд . Что такое презумпция невиновности объяснять надеюсь не надо ? прикиньте у нас есть, вдруг у человека после автосервиса тормоза отказали ? ему в автосервисе их плохо сделали ? только суд . Что такое презумпция невиновности объяснять надеюсь не надо ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2849 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5509 раз. Подякували: 589 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:15 antey1969 написав: fler написав: antey1969 написав: greenozon

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.

Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.

Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

ПаЦреоту лишь бы позлорадствовать. Наверно от "большого" ума.Люди умирают, пожилые люди в основном, чьи-то родители, бабки и дедки.Они не воевали на Донбассе. Просто такие же жертвы ТВ, как и все остальные, ведь старики привыкли телевизору верить.

Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.

Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?

Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. Вы серьезно уверены в том, что там людине понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.

В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Это разные вещи.

И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей... В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.Это разные вещи.И в развитых странах эту грань четко различают. Хотя, если Вы выступаете против западных ценностей...

Только не надо приплетать грани и страны, которые развиты. В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины, без учёта манкуртов, подобных тебе. Только не надо приплетать грани и страны, которые развиты. В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины, без учёта манкуртов, подобных тебе. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 906 З нами з: 27.05.15 Подякував: 153 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:16 vitaliy_berdinskikh написав: antey1969 написав: А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду

Два разных человека - какая разница родственники они или нет?



Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут. Два разных человека - какая разница родственники они или нет?Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.

Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм antey1969 1

Повідомлень: 10042 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1212 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:20 fler написав: Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.

Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?

Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. Вы серьезно уверены в том, что там людине понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.



Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе zРадио

Повідомлень: 7875 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1440 раз. Подякували: 3251 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:26 zРадио написав: fler написав: Вы серьезно уверены в том, что там люди до сих пор не понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.

Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?

Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. Вы серьезно уверены в том, что там людине понимают, что происходит на Донбассе и чей Крым? Причем происходит с их молчаливого согласия.Почему мы должны жалеть их пожилых людей, чьи дети и внуки участвуют (прямо или косвенно) в войне против нас?Злорадство в адрес агрессора не следует судить строго. Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.



Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе Тут, кроме злорадства, есть еще инфантильный ура-патриотизм - весьма и весьма неполезная склонность к завышению масштаба проблем врага и занижению его возможностей. Именно этот преступно-халатный апломб и является причиной наибольших потерь на Донбассе

Очень полезная беседа получилась. Пара упоротых улетела в игнор.

Всем от этого только лучше стало - и они имеют возможность высказаться без раздражающих оппонентов, и у меня в ленте чище. Очень полезная беседа получилась. Пара упоротых улетела в игнор.Всем от этого только лучше стало - и они имеют возможность высказаться без раздражающих оппонентов, и у меня в ленте чище. antey1969 1

Повідомлень: 10042 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1212 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:32 antey1969 написав: Не интересовался, но уверен, что у семейника даже к локалке нет доступа. Он в системе, а не над ней. Да и зачем, если ушлый семейник в любой момент может записать на прием пару десятков своих знакомых и близких. Делов то, они ведь все равно обычно за ним числятся Не интересовался, но уверен, что у семейника даже к локалке нет доступа. Он в системе, а не над ней. Да и зачем, если ушлый семейник в любой момент может записать на прием пару десятков своих знакомых и близких. Делов то, они ведь все равно обычно за ним числятся

Вижу некоторое противоречие. Если у семейника нет доступа к базе, то как он осуществляет запись на прием знакомых и близких ? Этот вариант понятен, но имеет недостатки для семейника. Теоретические. ) Если запрос в базу покажет преобладание одних и тех же людей в качестве пациентов, то это может вызвать вопросы. Дальше можно детализировать этих пациентов по диагнозам, возрасту и сделать предварительный вывод о необходимости посещений. Тут возможно для вышестоящей проверяющей инстанции может быть препятствие законодательство о персональных данных. Вижу некоторое противоречие. Если у семейника нет доступа к базе, то как он осуществляет запись на прием знакомых и близких ? Этот вариант понятен, но имеет недостатки для семейника. Теоретические. ) Если запрос в базу покажет преобладание одних и тех же людей в качестве пациентов, то это может вызвать вопросы. Дальше можно детализировать этих пациентов по диагнозам, возрасту и сделать предварительный вывод о необходимости посещений. Тут возможно для вышестоящей проверяющей инстанции может быть препятствие законодательство о персональных данных. tumos Повідомлень: 1225 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:39 antey1969 написав: vitaliy_berdinskikh написав: antey1969 написав: А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду А теперь прикиньте, что помощь оказывают не тому здоровому лбу на бимере, а его дедушке-инвалиду

Два разных человека - какая разница родственники они или нет?



Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут. Два разных человека - какая разница родственники они или нет?Твою б эмпатию да в дело когда обсуждаются де*** ограничения ради иммитации борьбы с эпидемией дающие на выходе ноль пользы и миллионы гривен убытка не только для бюджета, но и для каждого живущего тут.

Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм Так я еще в марте сказал, что такой локдаун - полный идиотизм

Нееее.

Он принёс на порядок больше горя.

Только это аукнется годы спустя.



На пальцах это звучит так:

Закрытое население подорвало здоровье.

Вернувшиеся заробитчане не получили работу в виде производства средств медицинских,

Новых больничек, трупарен, крематориев, мед препаратов,..... - их тупо потрошили на бабки.

Поняв это они за бабки вынуждены вновь бежать с Украины, а клоуны из 95го так и водят хороводы....



А эпидемия за счёт этого только набирает силу. Нееее.Он принёс на порядок больше горя.Только это аукнется годы спустя.На пальцах это звучит так:Закрытое население подорвало здоровье.Вернувшиеся заробитчане не получили работу в виде производства средств медицинских,Новых больничек, трупарен, крематориев, мед препаратов,..... - их тупо потрошили на бабки.Поняв это они за бабки вынуждены вновь бежать с Украины, а клоуны из 95го так и водят хороводы....А эпидемия за счёт этого только набирает силу. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8479 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://bit.ly/3obem0J После завершения III фазы клинических испытаний в Бразилии на 9 тыс. человек китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech признана безопасной Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18818 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4518 раз. Подякували: 7230 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 23:48 freeze написав: Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника. Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?

Он уже себя, вероятно уже шестым величает. Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?Он уже себя, вероятно уже шестым величает. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8479 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2005200620072008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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